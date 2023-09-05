Бывшая девушка Антони: "Он говорил, что убьет меня"

Бывшая девушка Антони сообщила подробности того, как вингер "Манчестер Юнайтед" с ней обращался.

Накануне стало известно, что полиция Большого Манчестера вслед за своими коллегами из Бразилии начала свое расследование в отношении 23-летнего Антони, на которого его бывшая девушка Габриэла Каваллин подала заявление о причинении телесных повреждений.



Как утверждает Каваллин, Антони неоднократно поднимал на нее руку, в том числе в период ее беременности, из-за чего у девушки случился выкидыш на сроке в 16 недель.



На интервью с бразильским изданием UOL Каваллин, у которой около полумиллиона подписчиков в инстаграме, пришла с фотографиями и скриншотами переписки, подтверждающими зверское поведение игрока "Юнайтед".



"Он говорил, что, если я не буду с ним, я не буду ни с кем. Когда я была беременной, я сказала ему, что мне от него страшно и что он заставляет мое сердце колотиться. Меня трясло от страха".



"Я не помню, кто начал ту ссору, но она случилась из-за того, с кем я встречалась несколько лет назад. Он (Антони) ударил меня по груди, и мой силикон перевернулся. Затем я поехала в Бразилию на операцию. Мне пришлось менять имплант. Он говорил: "Я не хотел навредить тебе, это было случайно, это был толчок, я просто толкнул тебя, я просто прижал тебя к стене".



"Я знала, что мне нужно уйти от него, но я не могла. Он очень мне нравился. У меня были большие надежды. В начале наших отношений я была очень привязанной из-за тех вещей, которые он делал для меня. В тот последний день (8 мая 2023) все было очень серьезно — я по-настоящему опасалась, что не выйду из дома".



"Антони запер дверь дома и не выпускал меня. Мне пришлось открывать замок пальцем, он весь поранился. Он сломал мои вещи, забрал мой паспорт".



"Его мать и отчим даже заперли его внутри футбольного поля — посреди гостиной у него футбольное поле с забором. Он был расстроен, пытался выбраться, бросал в меня мяч, бросал в меня телефон. Он говорил, что убьет меня, что убьет себя", — сообщила Габриэла UOL.