Бывшая девушка Антони: "Он говорил, что убьет меня"
Бывшая девушка Антони сообщила подробности того, как вингер "Манчестер Юнайтед" с ней обращался.
Накануне стало известно, что полиция Большого Манчестера вслед за своими коллегами из Бразилии начала свое расследование в отношении 23-летнего Антони, на которого его бывшая девушка Габриэла Каваллин подала заявление о причинении телесных повреждений.
Как утверждает Каваллин, Антони неоднократно поднимал на нее руку, в том числе в период ее беременности, из-за чего у девушки случился выкидыш на сроке в 16 недель.
На интервью с бразильским изданием UOL Каваллин, у которой около полумиллиона подписчиков в инстаграме, пришла с фотографиями и скриншотами переписки, подтверждающими зверское поведение игрока "Юнайтед".
"Он говорил, что, если я не буду с ним, я не буду ни с кем. Когда я была беременной, я сказала ему, что мне от него страшно и что он заставляет мое сердце колотиться. Меня трясло от страха".
"Я не помню, кто начал ту ссору, но она случилась из-за того, с кем я встречалась несколько лет назад. Он (Антони) ударил меня по груди, и мой силикон перевернулся. Затем я поехала в Бразилию на операцию. Мне пришлось менять имплант. Он говорил: "Я не хотел навредить тебе, это было случайно, это был толчок, я просто толкнул тебя, я просто прижал тебя к стене".
"Я знала, что мне нужно уйти от него, но я не могла. Он очень мне нравился. У меня были большие надежды. В начале наших отношений я была очень привязанной из-за тех вещей, которые он делал для меня. В тот последний день (8 мая 2023) все было очень серьезно — я по-настоящему опасалась, что не выйду из дома".
"Антони запер дверь дома и не выпускал меня. Мне пришлось открывать замок пальцем, он весь поранился. Он сломал мои вещи, забрал мой паспорт".
"Его мать и отчим даже заперли его внутри футбольного поля — посреди гостиной у него футбольное поле с забором. Он был расстроен, пытался выбраться, бросал в меня мяч, бросал в меня телефон. Он говорил, что убьет меня, что убьет себя", — сообщила Габриэла UOL.
05.09.2023 08:00
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Истинные продолжатели "добрых" традиции своих старших собратьев. Гиггз, который шпекал жену родного брата и Скоулз, который сосет пальцы своей дочери одобряют такие мерзкие поступки от нынешнего поколения мю
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Чика чечелины)
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Бля, вот вроде одна и та же страна - Бразилия..
Почему в Ливерпуль едут достойные сыны с берегом Амазонки?
Коутинью, Фирмино, Фабиньо, Алиссон..
А в мончестер попадают одни отбросы? Может Кojan знает ответ?
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Галя у нас тут силикон перевернулся
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Антони конечно еще тот додик, но история этой шалавы просто пробивает на слезу от смеха))
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Да таких шкур, как на фото и нужно пи..ть
Все правильно он делал, хоть и скамовец
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У quavo какие-то комплексы, такую грязь лить.. Мерзко
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На очереди трэшфорд должен ебнуть кого-то, а за ним гарначо. Вот что бывает когда в клубе есть традиция дрочить на плакат легенд
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Ну и посмотрим на мумушных 6лядей, хватит душка сотку в очко засунуть и отстранить или жидо6ляди закроют глаза
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Очередная шалава, пиздить их надо чтоб не пиздели дохуя
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С футболистам походу одни вафли мутят
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Типичный манк, сборище мудаков-людей, таланты на поле, но чмо по жизни: что Гиггз, что Руни, что Кин (хотя Рой и на поле мудак был), Гринвуд, Антони…
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