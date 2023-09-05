Бывшая девушка Антони: "Он говорил, что убьет меня"

Габриэла Каваллин Бывшая девушка Антони сообщила подробности того, как вингер "Манчестер Юнайтед" с ней обращался.

Накануне стало известно, что полиция Большого Манчестера вслед за своими коллегами из Бразилии начала свое расследование в отношении 23-летнего Антони, на которого его бывшая девушка Габриэла Каваллин подала заявление о причинении телесных повреждений.

Как утверждает Каваллин, Антони неоднократно поднимал на нее руку, в том числе в период ее беременности, из-за чего у девушки случился выкидыш на сроке в 16 недель.

На интервью с бразильским изданием UOL Каваллин, у которой около полумиллиона подписчиков в инстаграме, пришла с фотографиями и скриншотами переписки, подтверждающими зверское поведение игрока "Юнайтед".

"Он говорил, что, если я не буду с ним, я не буду ни с кем. Когда я была беременной, я сказала ему, что мне от него страшно и что он заставляет мое сердце колотиться. Меня трясло от страха".

"Я не помню, кто начал ту ссору, но она случилась из-за того, с кем я встречалась несколько лет назад. Он (Антони) ударил меня по груди, и мой силикон перевернулся. Затем я поехала в Бразилию на операцию. Мне пришлось менять имплант. Он говорил: "Я не хотел навредить тебе, это было случайно, это был толчок, я просто толкнул тебя, я просто прижал тебя к стене".

"Я знала, что мне нужно уйти от него, но я не могла. Он очень мне нравился. У меня были большие надежды. В начале наших отношений я была очень привязанной из-за тех вещей, которые он делал для меня. В тот последний день (8 мая 2023) все было очень серьезно — я по-настоящему опасалась, что не выйду из дома".

"Антони запер дверь дома и не выпускал меня. Мне пришлось открывать замок пальцем, он весь поранился. Он сломал мои вещи, забрал мой паспорт".

"Его мать и отчим даже заперли его внутри футбольного поля — посреди гостиной у него футбольное поле с забором. Он был расстроен, пытался выбраться, бросал в меня мяч, бросал в меня телефон. Он говорил, что убьет меня, что убьет себя", — сообщила Габриэла UOL.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 05.09.2023 09:24 # tigerpool
    Истинные продолжатели "добрых" традиции своих старших собратьев. Гиггз, который шпекал жену родного брата и Скоулз, который сосет пальцы своей дочери одобряют такие мерзкие поступки от нынешнего поколения мю

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  2. kukuruzko 05.09.2023 09:23 # kukuruzko
    Чика чечелины)

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  3. zaeba1l 05.09.2023 09:20 # zaeba1l
    Бля, вот вроде одна и та же страна - Бразилия..
    Почему в Ливерпуль едут достойные сыны с берегом Амазонки?
    Коутинью, Фирмино, Фабиньо, Алиссон..
    А в мончестер попадают одни отбросы? Может Кojan знает ответ?

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  4. beatboy 05.09.2023 09:12 # beatboy
    Галя у нас тут силикон перевернулся

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  5. yela 05.09.2023 08:59 # yela
    Антони конечно еще тот додик, но история этой шалавы просто пробивает на слезу от смеха))

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  6. prideoflondon 05.09.2023 08:52 # prideoflondon
    Да таких шкур, как на фото и нужно пи..ть
    Все правильно он делал, хоть и скамовец

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  7. liverbro 05.09.2023 08:50 # liverbro
    У quavo какие-то комплексы, такую грязь лить.. Мерзко

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  8. tursa 05.09.2023 08:48 # tursa
    На очереди трэшфорд должен ебнуть кого-то, а за ним гарначо. Вот что бывает когда в клубе есть традиция дрочить на плакат легенд

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  9. quavo 05.09.2023 08:20 # quavo
    Ну и посмотрим на мумушных 6лядей, хватит душка сотку в очко засунуть и отстранить или жидо6ляди закроют глаза

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  10. quavo 05.09.2023 08:19 # quavo
    Очередная шалава, пиздить их надо чтоб не пиздели дохуя

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  11. moneymaker 05.09.2023 08:15 # moneymaker
    С футболистам походу одни вафли мутят

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  12. attic06 05.09.2023 08:04 # attic06
    Типичный манк, сборище мудаков-людей, таланты на поле, но чмо по жизни: что Гиггз, что Руни, что Кин (хотя Рой и на поле мудак был), Гринвуд, Антони…

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