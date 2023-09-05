Антони отчислен из сборной Бразилии

Антони Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони был отчислен из сборной Бразилии на фоне разгоревшегося вокруг игрока скандала.

В минувшее воскресенье Антони поучаствовал в проигранном "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:1), покинув поле "Эмирейтс" на 84-й минуте при счете 1:1.

Затем 23-летний бразилец должен был отправиться на родину, чтобы помочь своей сборной в матчах против Боливии и Перу в рамках отбора к ЧМ-2026.

Однако в понедельник вечером Федерация футбола Бразилии объявила, что вызов Антони был отменен, и на место игрока "Юнайтед" приглашается нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус.

Это решение было принято бразильской стороной после того, как бывшая подруга футболиста Габриэла Каваллин дала скандальное интервью UOL, обвинив Антони в домашнем насилии, а британская полиция начала расследование по поводу описанных девушкой событий.

Добавим, Антони категорически отрицает все обвинения. "Юнайтед" же пока никак не отреагировал на эту историю со своим игроком, купленным год назад у "Аякса" за 85.5 млн. фунтов.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, происшествия, сборная Бразилии

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2023 07:00

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  1. liverpo0ol 05.09.2023 07:14 # liverpo0ol
    Если это фото показать ветеринару то он сразу ответит: настаящи животний

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  2. bangladesh 05.09.2023 07:09 # bangladesh
    По ебалу же видно, что это мразь — 100% виновен.

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