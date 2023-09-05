Семь вещей, что мы узнали в 4-м туре

Уикенд в английской Премьер-Лиге получился очень результативным — забивали все команды, кроме "Астон Виллы" и "Челси". О неожиданно везучем на старте сезона "Тоттенхэме", позитивных моментах в поражении "Манчестер Юнайтед" и многом другом — в традиционных итогах тура.





У "Тоттенхэма" появилась новая суперсвязка в атаке



Командой-сюрпризом стартового отрезка чемпионата стал "Тоттенхэм" — от "шпор" после ухода Харри Кейна и неудачного предыдущего сезона не ждали ничего выдающегося, но команда Анге Постекоглу ярко выглядит в атаке и стабильно набирает очки.



Судя по увиденному на старте сезона, у "Тоттенхэма" появилась новая креативная связка впереди со взаимопониманием, стремящимся к идеальному. Джеймс Мэддисон предлагает творческий подход в атаке, а Сон Хен Мин — голевое чутье и мастерство в завершении. Кореец блекло провел предыдущий сезон, и от него ждали перезагрузки в роли нового лидера атак "Тоттенхэма" — с большей ответственностью и новыми функциями. Мэддисон с первых матчей показал, что он способен обеспечить команду новыми идеями в атаке, которых не хватало в предыдущие сезоны.



Помимо Мэддисона, в команде появился еще один динамичный полузащитник, ориентированный на атаку, в лице Бреннана Джонсона из "Ноттингем Форест", а также есть надежда на реанимацию Ришарлисона. С таким подбором игроков в креативной плоскости "шпоры" будут способны на многое, и нельзя исключать, что уход Кейна не станет такой уж болезненной потерей для клуба, как предполагалось изначально.



МЮ проиграл, но в игре команды есть позитивные моменты



"Манчестер Юнайтед" проиграл на "Эмирейтс", но результат этого матча не должен отменять тех позитивных моментов, которые были заметны в игре "красных дьяволов". Они справились со стартовым энергичным натиском "Арсенала", сумели на долгое время нейтрализовать угрозу, исходившую от Букайо Сака, а после перерыва вполне могли рассчитывать на результат, диаметрально противоположный тому, который в итоге случился.



Диогу Далот и Аарон Ван-Биссака провели неплохой матч, взаимопонимание центральных защитников с Андре Онана с каждой игрой улучшается, но в центре поля "Юнайтед" было тяжело против поймавшего кураж и выдавшего свою лучшую игру за новый клуб Деклана Райса.



Впрочем, эта победа "Арсенала" случилась не без большой доли везения, а в этом поражении "Юнайтед" было больше позитивных моментов, чем в тех победах, что "дьяволы" добыли против "Вулверхэмптона" и "Ноттингем Форест". "Дьяволам" все так же тяжело в выездных матчах, команде как можно скорее нужен набравший оптимальную форму Расмус Хейлунд, но прогресс в игре "Юнайтед" заметен — в первую очередь в обороне, где наблюдалось много проблем на старте сезона.



"Челси" не хватает опытных игроков



Стратегия "Челси" на трансферном рынке, заключающаяся в подписании игроков младше 25 лет, делает команду привлекательным, но уязвимым проектом. Сейчас в команде не так уж много игроков с опытом и лидерскими качествами. Рахим Стерлинг не обладает характером лидера, хоть у него и есть богатый опыт игры на высоком уровне, Энцо Фернандес в перспективе может стать той опорой, которая нужна "Челси", но и для его трансформации в лидера по духу нужно время.



В матче с "Ноттингем Форест" часто было заметно, что "Челси" не знает, как превзойти стойкого соперника, у которого достаточно опыта, физической силы и терпеливости. Вдобавок Маурисио Почеттино где-то перемудрил с тактикой и составом, что сейчас неудивительно, когда у него есть два десятка игроков одного уровня и очень мало исполнителей, на которых можно по-настоящему положиться. Один из них — Рис Джеймс, который сейчас травмирован.



Многие решения Почеттино в атаке пока что напоминают игру в казино — есть пять-шесть талантливых, но сырых игроков атакующего плана, и никто из них не способен сейчас дать менеджеру стабильное качество в атаке. Новоприбывший Коул Палмер — это еще один элемент пазла, сложить который становится все сложнее.



Де Дзерби в восторге от прогресса Фергюсона



"Брайтон" летом продал Мойсеса Кайседо и Карлоса Макаллистера, но в составе "чаек" все еще достаточно талантов, за которыми стоит следить скаутам больших клубов. В поединке против "Ньюкасла" блеснул 18-летний нападающий Эван Фергюсон, которого регулярно сравнивают с Эрлингом Холандом и называют будущей звездой европейского футбола.



Менеджер "Брайтона" Роберто Де Дзерби — главный поклонник таланта Фергюсона: "Я рад за Эвана сегодня — не только из-за его голов. Доволен его игрой, особенно в первом тайме. Он принимал правильные решения, он понимал, где свободное пространство, находил его. Хоть "Ньюкасл" и играл плотно в обороне, Эван сумел находить свободные зоны. Он работает над тем, чтобы реализовать свои сильные стороны и может стать большим форвардом".



"Он родился в 2014 году, и я не знаю, как много других молодых нападающих, которые забивают на его уровне". Перспективы Фергюсона действительно невероятны — в 18 лет он регулярно играет в основе одной из сильнейших команд Премьер-Лиги, в матчах которой нет недостатка в голевых моментах. Очевидно, что именно на Фергюсона в этом сезоне Де Дзерби рассчитывает как на основного голеадора, и Эван справляется со своей работой.



Уорд-Проуз делает разницу в "Вест Хэме"



"Вест Хэм" стал одной из команд, которые удивили стабильностью в наборе очков на старте сезона, и во многом это стало возможным благодаря быстрой адаптации Джеймса Уорд-Проуза, напрямую причастного к половине голов "молотков" в первых четырех турах.



Уорд-Проуз прибыл в новую для себя команду перед вторым туром и сходу отметился двумя результативными передачами против "Челси". Затем был гол в матче с "Брайтоном" и подача с углового на Курта Зума в матче с "Лутоном" — итого без прямого участия Джеймса обошлись лишь четыре гола "Вест Хэма" с момента его появления в основе, то есть — ровно половина.



Кого-то может и удивляла настойчивость, с которой Дэвид Мойес хотел подписать этого игрока, но то влияние, которое Уорд-Проуз оказывает на игру "Вест Хэма" уже с первых матчей, делает этот трансфер самым эффективным на данный момент вложением средств в Премьер-Лиге во время летнего трансферного окна.



Это игрок, который сразу же умножил все сильные качества "Вест Хэма", сделал их еще более очевидными и опасными для соперников. Это игрок, который делает разницу, несет угрозу противникам "Вест Хэма" самим фактом нахождения на поле, заставляет лишний раз подумать перед тем, как сфолить возле штрафной или выбить мяч на угловой.



Райс продемонстрировал мастер-класс против МЮ



Еще одним игроком, быстро адаптировавшимся на новом месте, стал Деклан Райс, сделавший разницу для "Арсенала" в матче с "Манчестер Юнайтед". Он не только был колоссом в центре поля, но и забил победный мяч, чем привел к восторг не только болельщиков, но и диджея стадиона, который включил песню "Ice Ice Baby" группы Vanilla Ice сразу после финального свистка, недвусмысленно обозначив главного героя матча.



В воскресенье против "Юнайтед" великолепен был не только гол Райса — вся его игра источала класс и мастерство, которое гарантированно получил "Арсенал", отдав рекордные деньги за этого игрока. На фоне неудачного старта карьеры в "Челси" еще одного 100-миллионного опорника, Мойсеса Кайседо, быстрая адаптация Деклана выглядит еще более впечатляющей.



Райс с первых матчей за "Арсенал" чувствует себя как рыба в воде на новом месте, гармонично смотрится в роли одного из лидеров команды и кажется чрезвычайно надежной инвестицией. Нет никаких вопросов о том, зачем "канониры" сделали Деклана своей рекордной покупкой, как и нет сомнений в том, что столь сильный игрок в центре поля делает "канониров" большим клубом с большими амбициями в Премьер-Лиге и Европе.



"Ливерпулю" нельзя продавать Салаха



"Ливерпуль" обладает большим потенциалом в атаке, что было заметно по первым турам. Против "Челси" великолепно проявил себя Луис Диас, с "Борнмутом" отличился он же и Диогу Жота, а с "Ньюкаслом" героем был уже Дарвин Нуньес. С "Астон Виллой", в неожиданно простой и легкой победе со счетом 3:0, проявили себя Доминик Собослаи и Трент Александер-Арнольд, но был и один игрок, который демонстрировал класс во всех этих матчах — Мохамед Салах.



Сейчас у руководства "Ливерпуля" есть соблазн продать египтянина за сумасшедшие деньги, но если это будет сделано, о каких-либо амбициях мерсисайдцев как минимум в этом сезоне можно будет забыть. Все же, несмотря на эпизодически яркую игру Диаса, Собослаи, Александер-Арнольда и Нуньеса, именно Салах является игроком, который гарантирует стабильное качество в атаке и не только забивает сам, но и раздает голевые передачи, освобождает пространство для партнеров, направляет атаки.



Юргену Клоппу нужно сделать все, чтобы Салах понял, что Саудовская Аравия и ее миллионы никуда от него не денутся, так как Мохамед сейчас все еще находится на пике формы и через год или два будет так же привлекателен для самой денежной лиги мира, как и сейчас. В его присутствии — единственный шанс "Ливерпуля" на сохранение чемпионских амбиций, а те деньги, которые можно получить за Салаха сейчас, будет возможность потратить лишь зимой.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru