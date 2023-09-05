"Тоттенхэм" подтвердил отъезд Санчеса и Ндомбеле в "Галатасарай"

"Тоттенхэм" официально подтвердил отъезд защитника Давинсона Санчеса и полузащитника Танги Ндомбеле в "Галатасарай".

27-летний Санчес сыграл 207 матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Аякса" в августе 2017.



От контракта Санчеса с "Тоттенхэмом" оставался один год, и Давинсон хотел играть регулярно. В этой ситуации уход колумбийца с самого начала выглядел весьма вероятным.



Теперь Санчес будет выступать за "Галатасарай", который заплатит "шпорам" за Давинсона около 12.8 млн. фунтов.



Этим же путем проследовал Ндомбеле. Турецкий гранд взял 26-летнего француза в аренду до конца сезона 2023/24 с опцией выкупа за 12.8 млн. фунтов.



Ндомбеле до сих пор остается рекордным приобретением "Тоттенхэма", будучи купленным у "Лиона" за 55 млн. фунтов в июле 2019. Однако Танги сыграл лишь 91 матч за "шпор", полтора последних сезона проведя в аренде в "Лионе" и затем "Наполи".