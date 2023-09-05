Полиция начала расследование в отношении Антони

Полиция Большого Манчестера начала расследование в отношении вингера "Манчестер Юнайтед" Антони, подозреваемого в избиении своей бывшей девушки.

Данный инцидент случился на следующий день после победы "Юнайтед" над "Манчестер Сити" со счетом 2:1 в рамках Премьер-Лиги 14 января.



Находясь в одном из отелей Манчестера, Антони головой ударил 23-летнюю Габриэлу Каваллин в лицо, а также нанес по возлюбленной удар кулаком.



В результате Каваллин, которая трудится диджеем и инфлюенсером, получила рассечение головы и повредила грудной имплант. Девушке была оказана медицинская помощь прямо в отеле.



Данный инцидент не был единичным. Каваллин утверждает, что неоднократно подвергалась жестоким действиям со стороны своего кавалера в период с июня 2022 по май 2023.



Например, 8 мая, на следующий день после поражения "Юнайтед" со счетом 1:0 от "Вест Хэма", девушка до кости порезала свой палец осколком брошенного в нее футболистом стакана.



А 1 июня 2022, когда беременная Каваллин находилась на отдыхе, 23-летний Антони угрожал выкинуть ее из движущегося автомобиля.



Полиция бразильского штата Сан-Паулу еще в июне получила заявление Каваллин, которая обвиняет Антони в "домашнем насилии и причинении телесных повреждений".



Как сообщает The Telegraph, теперь свое расследование в отношении Антони начала и полиция Большого Манчестера, на что игрок сборной Бразилии отреагировал в инстаграме, категорически отвергнув все подозрения и назвав себя "жертвой ложных обвинений".



В опубликованном заявлении купленный у "Аякса" за 85.5 млн. фунтов год назад игрок утверждает, что они с Габриэлой оскорбляли друг друга словесно, но он никогда не поднимал руку на девушку.



