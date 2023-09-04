Куман раскритиковал Гравенберха за неявку в молодежную сборную

Главный тренер национальной команды Голландии Рональд Куман раскритиковал полузащитника "Ливерпуля" Райана Гравенберха за неявку в молодежную сборную U-21.

Перейдя в "Ливерпуль" из "Баварии" в заключительный день летнего трансферного окна, этот международный перерыв 21-летний Гравенберх решил использовать, чтобы освоиться на новом месте и поработать на базе "красных" в Керби.



Гравенберх остался в "Ливерпуле" с разрешения наставника молодежной сборной Голландии Михаэла Рейзигера, чья команда вскоре сыграет со сверстниками ил Молдавии и Северной Македонии, однако Куману это не нравится.



"Мы не рады, что Райан Гравенберх отказывается играть за свою страну. Нам не нравится, когда игроки отказываются играть за сборную U-21".



"(Технический директор Федерации футбола Голландии) Найджел Де Йонг беседовал насчет этого с Жереми Фримпонгом, который по-прежнему хочет играть за нас, но в этот раз мы решили не вызывать его. Это нужно рассматривать как наказание. Я верю, что ты обязан играть за свою страну", — цитирует Кумана Daily Mirror.