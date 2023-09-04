Александер-Арнольд и Грилиш не сыграют за сборную Англии

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд и плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш не смогли откликнуться на вызов в сборную Англии из-за травм.

В ближайшую субботу сборная Англии сыграет против Украины в рамках отбора к Евро-2024, а 12 сентября проведет товарищескую встречу с соседями из Шотландии.



Александер-Арнольд и Грилиш не смогут принять участие в этих матчах после того, как в понедельник явились в расположение национальной команды и подтвердили свои повреждения.



Трент, напомним, получил травму задней поверхности бедра в победном для "Ливерпуле" матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье (3:0).



Что касается Джека, то он и вовсе пропустил победу "Сити" над "Фулхэмом" со счетом 5:1 днем ранее.



Как уточняет BBC, Гарет Саутгейт решил никого дополнительно не приглашать на место выбывших игроков. В распоряжении главного тренера англичан остается 24 футболиста, хотя защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер приедет только в среду по причине личного характера.