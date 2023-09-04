Санчес и Ндомбеле близки к переходу в "Галатасарай"

Защитник Давинсон Санчес и полузащитник Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма" близки к переходу в турецкий "Галатасарай".

По информации Evening Standard, "Галатасарай" согласовал аренду Ндомбеле до конца сезона с опцией выкупа. Танги уже прошел первую часть медобследования в Лондоне и сегодня вылетает в Стамбул.



В то же время Санчес должен присоединиться к "Галатасараю" на условиях постоянного трансфера. Продажа Давинсона принесет "Тоттенхэму" около 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов).



"Галатасарай" стремится как можно скорее оформить оба перехода, чтобы включить 26-летнего француза и 27-летнего колумбийца в свою заявку на групповой этап Лиги Чемпионов.