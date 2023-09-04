Санчес и Ндомбеле близки к переходу в "Галатасарай"
Защитник Давинсон Санчес и полузащитник Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма" близки к переходу в турецкий "Галатасарай".
По информации Evening Standard, "Галатасарай" согласовал аренду Ндомбеле до конца сезона с опцией выкупа. Танги уже прошел первую часть медобследования в Лондоне и сегодня вылетает в Стамбул.
В то же время Санчес должен присоединиться к "Галатасараю" на условиях постоянного трансфера. Продажа Давинсона принесет "Тоттенхэму" около 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов).
"Галатасарай" стремится как можно скорее оформить оба перехода, чтобы включить 26-летнего француза и 27-летнего колумбийца в свою заявку на групповой этап Лиги Чемпионов.
04.09.2023 21:00
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Было бы замечательно. Когда ж уже у Ндомбеле контракт закончится, что бы забыть о нем навсегда... Санчесу просто удачи. Он старался. Другое дело что старания не всегда достаточно.
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