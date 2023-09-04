Невилл — о победе "Арсенала" над МЮ: "Это больше, чем три очка"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что волевая победа над "Манчестер Юнайтед" значит для "Арсенала" больше, чем три очка.

Накануне "Арсенал" вырвал победу против "Юнайтед" со счетом 3:1, сохранив два очка отставания от "Манчестер Сити", который пока идет без потерь.



Невилл считает, что этот результат не только придаст уверенности "канонирам", но и реально увеличит их шансы побороться за титул в этом сезоне.



"Это ощущается как нечто большее, чем три очка. Это прекрасно для раздевалки. Конечно, проигравшая команда в отчаянии, но для "Арсенала" это великолепно".



"Думаю, этот гол имеет большое значение для Деклана Райса. Райс стал большим приобретением летом, поэтому ему крайне важно освоиться на новом месте. Он буквально установил связь со всем стадионом, если не сделал этого раньше".



"Учитывая инвестированные "Арсеналом" этим летом деньги и проведенный в прошлом году сезон, они снова захотят быть в похожем положении за 10 матчей до финиша, когда у них будет возможность доказать, что они могут занять первое место".



"Манчестер Сити" — выдающаяся команда, поэтому ты не можешь отпустить их на четыре очка даже после первых четырех матчей. Они всегда накажут тебя и подвергнут тебя давлению. "Арсеналу" нужно будет на протяжении сезона делать то, что они сделали сегодня, потому что у них нет пространства для осечек".



"Они начали прошлый сезон в огне, они были невероятныйв той первой половине сезона, а в концовке они сбавили обороты".



"Тот факт, что пока они не на высоте и набрали 10 очков из 12 возможных, не является плохой вещью. По-настоящему нужно будет набрать форму после Рождества, в феврале и марте".



"Им нужно играть лучше, чем они играют в данный момент, но я бы чересчур не переживал на данной стадии, потому что они внедрили в состав новых игроков в лице Кая Хаверца и Райса".



"Поэтому я бы чересчур не переживал. Тот факт, что они набрали 10 очков из 12 возможных, меня бы воодушевлял", — сообщил Невилл в эфире.