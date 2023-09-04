Саудиты прибыли в Лондон на переговоры по Салаху

Мохамед Салах Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Лондон, чтобы попытаться уговорить "Ливерпуль" продать нападающего Мохамеда Салаха.

В прошлый четверг "Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" в 150 миллионов фунтов о покупке Салаха. С тех пор главный тренер "красных" Юрген Клопп неоднократно заявил, что Мохамед никуда не уйдет.

Однако в "Аль-Иттихаде" уверены, что сам Салах открыт к этому трансферу. Поэтому саудовский клуб отправил своих представителей в Лондон на переговоры.

Как сообщает Daily Mail, в ближайшие 48 часов саудиты должны улучшить свое предложение по 31-летнему игроку сборной Египта до 200 млн. фунтов.

Саудиты надеются совершить прорыв в переговорах по Салаху ко вторнику. В противном случае "Аль-Иттихад" переключится на альтернативные цели в преддверии закрытия своего трансферного окна в четверг.


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 883

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 04.09.2023 19:56 # narcot
    зеропуки уже приготовились продать своего главного игрока опять)) клуб-трамплин, 6лядь орууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  2. prideoflondon 04.09.2023 19:43 # prideoflondon
    Я что-то не пойму, так в Европе трансферное окно закрылось? Даже если Ливерпуль и захочет его продать за 200к, как он это сделает, если окно закрылось?
    У них то оно пусть хоть до НГ не закрывается.

    (ответить)

  3. sausage 04.09.2023 19:15 # sausage
    Гоните их нахуй ссаными тряпками

    (ответить)

  4. b84 04.09.2023 19:14 # b84
    250 и по рукам

    (ответить)

  5. felix-the-cat 04.09.2023 19:10 # felix-the-cat
    200 млн ухехееххехе

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: