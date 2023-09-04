Саудиты прибыли в Лондон на переговоры по Салаху

Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Лондон, чтобы попытаться уговорить "Ливерпуль" продать нападающего Мохамеда Салаха.

В прошлый четверг "Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" в 150 миллионов фунтов о покупке Салаха. С тех пор главный тренер "красных" Юрген Клопп неоднократно заявил, что Мохамед никуда не уйдет.



Однако в "Аль-Иттихаде" уверены, что сам Салах открыт к этому трансферу. Поэтому саудовский клуб отправил своих представителей в Лондон на переговоры.



Как сообщает Daily Mail, в ближайшие 48 часов саудиты должны улучшить свое предложение по 31-летнему игроку сборной Египта до 200 млн. фунтов.



Саудиты надеются совершить прорыв в переговорах по Салаху ко вторнику. В противном случае "Аль-Иттихад" переключится на альтернативные цели в преддверии закрытия своего трансферного окна в четверг.