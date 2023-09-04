Саудиты прибыли в Лондон на переговоры по Салаху
Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Лондон, чтобы попытаться уговорить "Ливерпуль" продать нападающего Мохамеда Салаха.
В прошлый четверг "Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" в 150 миллионов фунтов о покупке Салаха. С тех пор главный тренер "красных" Юрген Клопп неоднократно заявил, что Мохамед никуда не уйдет.
Однако в "Аль-Иттихаде" уверены, что сам Салах открыт к этому трансферу. Поэтому саудовский клуб отправил своих представителей в Лондон на переговоры.
Как сообщает Daily Mail, в ближайшие 48 часов саудиты должны улучшить свое предложение по 31-летнему игроку сборной Египта до 200 млн. фунтов.
Саудиты надеются совершить прорыв в переговорах по Салаху ко вторнику. В противном случае "Аль-Иттихад" переключится на альтернативные цели в преддверии закрытия своего трансферного окна в четверг.
04.09.2023 19:00
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Последние комментарии:
зеропуки уже приготовились продать своего главного игрока опять)) клуб-трамплин, 6лядь орууууууууууууууууууууууууу
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Я что-то не пойму, так в Европе трансферное окно закрылось? Даже если Ливерпуль и захочет его продать за 200к, как он это сделает, если окно закрылось?
У них то оно пусть хоть до НГ не закрывается.
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Гоните их нахуй ссаными тряпками
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250 и по рукам
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200 млн ухехееххехе
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