Шмейхель считает, что Онана должен был предотвратить гол Райса

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что первый номер "красных дьяволов" Андре Онана должен был предотвратить гол Деклана Райса в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 3:1 на "Эмирейтс", дважды пропустив в компенсированное время.



Автором решающего гола стал новичок "Арсенала" Деклан Райс, который при помощи рикошета от Джонни Эванса поразил ближний угол ворот Онана. По мнению Шмейхеля, Андре должен был сыграть лучше в этом эпизоде.



"У меня нет слов... Я шокирован!"



"Проиграть матч таким образом — это ужасно. В конце матча "Юнайтед" так плохо оборонялся при угловом, Деклан Райс получил так много времени, а голкипер должен был отразить этот удар", — цитирует Шмейхеля Daily Express.