Шмейхель считает, что Онана должен был предотвратить гол Райса

Андре Онана Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что первый номер "красных дьяволов" Андре Онана должен был предотвратить гол Деклана Райса в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 3:1 на "Эмирейтс", дважды пропустив в компенсированное время.

Автором решающего гола стал новичок "Арсенала" Деклан Райс, который при помощи рикошета от Джонни Эванса поразил ближний угол ворот Онана. По мнению Шмейхеля, Андре должен был сыграть лучше в этом эпизоде.

"У меня нет слов... Я шокирован!"

"Проиграть матч таким образом — это ужасно. В конце матча "Юнайтед" так плохо оборонялся при угловом, Деклан Райс получил так много времени, а голкипер должен был отразить этот удар", — цитирует Шмейхеля Daily Express.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Онана, Премьер-Лига, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2023 18:00

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