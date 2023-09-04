"Брентфорд" отказался от услуг Гринвуда

"Брентфорд" оказался среди клубов, которые не пожелали приютить нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" отправил Гринвуда, который не играет за клуб с января 2022, в "Хетафе" на правах аренды.



Перед тем, как остановиться на варианте с представителем Ла Лиги, "Юнайтед" через посредников предложил Гринвуда целому ряду клубов Европы и Саудовской Аравии, однако репутация Мейсона, с которого были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки, отпугнули почти всех.



Помимо "Брентфорда", 21-летнего англичанина также отвергли дортмундская "Боруссия", "Милан", "Рома" и все саудовские клубы, сообщает The Athletic.



Робкий интерес к Гринвуду проявила "Аталанта", но в конце концов выбор "Юнайтед" был ограничен "Лацио" и "Хетафе". Трансферное окно в Серии А закрылось раньше, что и предопределило судьбу Мейсона.



Издание добавляет, что арендное соглашение с "Хетафе" предусматривает опцию досрочного прекращения. Если "Юнайтед" будет недоволен ситуацией Гринвуда с игровым временем, то сможет отозвать Мейсона в январе.