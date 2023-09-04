Полиция расследует нападение на Роя Кина на "Эмирейтс"

Полиция Лондона проводит расследование относительно нападения на экс-капитана "Манчестер Юнайтед" Роя Кина после матча "Арсенала" и "красных дьяволов".

Кин присутствовал на "Эмирейтс" в воскресенье в качестве эксперта Sky Sports, работая в паре с бывшим защитником "Манчестер Сити" Микой Ричардсом.



После матча, проигранного "Юнайтед" со счетом 3:1, неизвестный мужчина ударил Кина головой в лицо. Ричардс заступился за коллегу, попытавшись "погасить" страсти, сообщает The Guardian.



Согласно свидетельствам очевидцев, на полу была кровь, добавляет Daily Express. Столичная полиция не произвела арестов, но сейчас проводит свое расследование по поводу случившегося.



