Гравенберх не поехал в сборную ради "Ливерпуля"

Райан Гравенберх Новичок "Ливерпуля" Райан Гравенберх отказался от поездки в молодежную сборную Голландии U-21, поставив в приоритет свою клубную карьеру.

Проведя только один сезон в "Баварии" после перехода из "Аякса", перед самым закрытием летнего трансферного окна Гравенберх присоединился к "Ливерпулю" по сделке стоимостью 34.2 млн. фунтов.

На этот международный перерыв 21-летний полузащитник был вызван в молодежную сборную Голландии, которым предстоит сыграть против сверстников из Молдавии и Северной Македонии.

Однако главный тренер молодых голландцев Михаэл Рейзигер вошел в ситуацию Гравенберха и разрешил тому не приезжать в сборную, сообщает Daily Mirror.

Поэтому ближайшие две недели Гравенберх посвятит акклиматизации на новом месте и тренировкам на базе "Ливерпуля" в Керби.

Дебютировать за "красных" Райан сможет в выездном матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 16 сентября.


Метки Гравенберх, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2023 15:00

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  1. liverpool888 04.09.2023 16:05 # liverpool888
    Похвально. Отношение правильное, это уже радует.
    Ух ты, Михаэль Райцигер тренирует, не знал. Человек в противогазе =)

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  2. zaeba1l 04.09.2023 15:44 # zaeba1l
    Не одобряю.

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  3. electric 04.09.2023 15:27 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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