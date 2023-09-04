Гравенберх не поехал в сборную ради "Ливерпуля"
Новичок "Ливерпуля" Райан Гравенберх отказался от поездки в молодежную сборную Голландии U-21, поставив в приоритет свою клубную карьеру.
Проведя только один сезон в "Баварии" после перехода из "Аякса", перед самым закрытием летнего трансферного окна Гравенберх присоединился к "Ливерпулю" по сделке стоимостью 34.2 млн. фунтов.
На этот международный перерыв 21-летний полузащитник был вызван в молодежную сборную Голландии, которым предстоит сыграть против сверстников из Молдавии и Северной Македонии.
Однако главный тренер молодых голландцев Михаэл Рейзигер вошел в ситуацию Гравенберха и разрешил тому не приезжать в сборную, сообщает Daily Mirror.
Поэтому ближайшие две недели Гравенберх посвятит акклиматизации на новом месте и тренировкам на базе "Ливерпуля" в Керби.
Дебютировать за "красных" Райан сможет в выездном матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 16 сентября.
04.09.2023 15:00
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Последние комментарии:
Похвально. Отношение правильное, это уже радует.
Ух ты, Михаэль Райцигер тренирует, не знал. Человек в противогазе =)
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Не одобряю.
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КНЯЗЬ!!!
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