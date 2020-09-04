Фердинанд: "У Санчо есть два варианта"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд предупредил вингера Джейдона Санчо, что тот рискует больше не сыграть в этом сезоне, если в ближайшие дни не уедет в Саудовскую Аравию.

Накануне Санчо обрушился с критикой на главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, который объяснил отсутствие Джейдона в заявке на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" плохой работой на тренировках.



Фердинанд считает, что теперь для Санчо нет обратного пути. Рио чувствует, что только клубы Саудовской Аравии могут вызволить 23-летнего англичанина из этой ситуации.



"Джейдон ни за что бы не стал делать такое заявление, если бы в его глазах он не проявлял себя хорошо".



"В этом разница. Со своей стороны Джейдон может думать: "Я нормально тренировался". Но у тренера могут быть другие стандарты".



"Есть два варианта, как это может закончиться. Сейчас есть только одно открытое трансферное окно, и это саудовское. Либо ты будешь среди запасных или не попадать в заявку до конца сезона", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.