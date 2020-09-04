Фердинанд: "У Санчо есть два варианта"

Джейдон Санчо Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд предупредил вингера Джейдона Санчо, что тот рискует больше не сыграть в этом сезоне, если в ближайшие дни не уедет в Саудовскую Аравию.

Накануне Санчо обрушился с критикой на главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, который объяснил отсутствие Джейдона в заявке на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" плохой работой на тренировках.

Фердинанд считает, что теперь для Санчо нет обратного пути. Рио чувствует, что только клубы Саудовской Аравии могут вызволить 23-летнего англичанина из этой ситуации.

"Джейдон ни за что бы не стал делать такое заявление, если бы в его глазах он не проявлял себя хорошо".

"В этом разница. Со своей стороны Джейдон может думать: "Я нормально тренировался". Но у тренера могут быть другие стандарты".

"Есть два варианта, как это может закончиться. Сейчас есть только одно открытое трансферное окно, и это саудовское. Либо ты будешь среди запасных или не попадать в заявку до конца сезона", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2023 14:00

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  1. tigerpool 04.09.2023 14:46 # tigerpool
    Он и в БД играл также и в сборной, только временами показывал добротный футбол. Непонятно с какого хуя такого хайпа заслужил и с какого хуя муму столько за него заплатил.

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  2. liverpool888 04.09.2023 14:13 # liverpool888
    Создаётся ощущение, что в Ливерпуле что-то знали о менталитете Санчо, отказываясь от его покупки без какой-либо борьбы с МЮ. Я лично был возмущен тем, что его так просто отпустили

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