Лингард не договорился с "Ди Си Юнайтед"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард не смог перейти в клуб МЛС "Ди Си Юнайтед".

30-летний Лингард до сих пор остается без клуба после того, как его контракт с "Ноттингем Форест" истек в конце июня.



По информации The Washington Post, о приглашении Лингарда свободным агентом задумывался "Ди Си Юнайтед", возглавляемый бывшим партнером Джесси по МЮ и сборной Англии Уэйном Руни.



Однако требования Лингарда по зарплате и сроку контракта не устроили американскую сторону, поэтому Джесси, поддерживающий физическую форму с другим своим клубом в лице "Вест Хэма", продолжает поиски нового пристанища.



Добавим, будущее самого Руни тоже находится под вопросом, потому что контракт Уэйна с "Ди Си Юнайтед" истекает в декабре.