Артета отметил "потрясающую игру" Райса против МЮ

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил Деклана Райса после победного гола английского полузащитника в матче против "Манчестер Юнайтед".

Купленный этим летом у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов Райс открыл счет своим голам за "Арсенал" в крайне важный момент, отличившись на шестой компенсированной минуте матча против "Юнайтед", когда на табло были 1:1.



После победы со счетом 3:1 Артета выразил свое восхищение как профессиональными качествами 24-летнего англичанина, так и личными.



"Потрясающая игра в исполнении Райса. Будучи опорным полузащитником, ты должен доминировать в своей зоне, вскрывать игру передачами. Он по-настоящему доминировал. А затем он исполнил этот волшебный момент, принесший нам победу в матче. Без этого мастерства и этого хладнокровия никак, и у него это было".



"Он отличный парень. Хорошее сочетание крайне требовательного к себе и каждому игрока и того, кто шутит с парнями и ведет себя скромно".



"Когда видишь, какой техникой он обладает, как он проявляет себя в такие моменты, как он бьет с обеих ног, как он выбирает время для своих рывков... Его позиция определит, как много голов он забьет, но он обладает соответствующей способностью", — цитирует Артету Sky Sports.