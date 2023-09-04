Саутгейт считает, что трансфер Кейна поможет сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что трансфер нападающего Харри Кейна из "Тоттенхэма" в "Баварию" пойдет на пользу национальной команде.

В прошлом месяце Кейн ушел в "Баварию" по сделке стоимостью 100 миллионов фунтов, уже успев забить три гола в Бундеслиге.



Саутгейт рад, что 30-летний нападающий, забившие рекордные 58 голов в 84 матчах за сборную Англии, окончательно разобрался со своим будущим.



"Если побыть эгоистом, я определенно считаю, что это хорошо для сборной Англии, потому что теперь его будущее улажено на несколько лет вперед".



"Думаю, такие вещи могут стать отвлекающим фактором для игроков. Хорошо, что он перешел и теперь будет выступать за новый клуб. Он так долго находился в одном клубе".



"Смена клуба означает, что ты должен произвести впечатление на своих новых партнеров по команде, новый тренерский штаб, новых фанатов, а также нужно привыкнуть к новому образу жизни в новой стране. Думаю, здесь много позитивных моментов", — цитирует Саутгейта BBC.