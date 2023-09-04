Претенденты на покупку МЮ верят, что клуб все еще продается
Претенденты на покупку "Манчестер Юнайтед" по-прежнему надеются заключить сделку и ничего не знают о снятии клуба с продажи.
В своем воскресном выпуске газета Daily Mail сообщила, что владельцы "Юнайтед" Глэйзеры собираются снять свой клуб с продажи.
Утверждалось, что Глэйзеры могут вернуться к продаже "Юнайтед" только в 2025 году, но тогда они запросят за свой клуб уже 7-10 миллиардов фунтов.
Однако Sky Sports удалось выяснить, что у участников процесса, включая нанятый Глэйзерами инвестиционный банк Raine Group, нет информации о каких-либо изменениях.
Предложения шейха Джассима и сэра Джима Рэтклиффа, двух главных претендентов на покупку клуба с "Олд Траффорд", остаются в силе, хотя и не дотягивают до 6 млрд. фунтов, в которые Глэйзеры оценивают свой актив сейчас.
Вероятность того, что Глэйзеры не продадут "Юнайтед", всегда была довольно высокой, однако американское семейство никогда официально не снимало клуб с продажи.
04.09.2023 10:00
Просмотров: 459
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сука, поскорее бы уже эти уеб@ны свалили...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий