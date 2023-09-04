Артета призвал Хаверца быть настойчивым

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал своего атакующего полузащитника Кая Хаверца быть настойчивым, как он в свое время со своей будущей женой.

В воскресенье против "Манчестер Юнайтед" Хаверц в пятый раз подряд появился в стартовом составе "Арсенала", но по-прежнему не смог открыть счет своим голам за клуб, который заплатил за него "Челси" 65 миллионов фунтов.



Кай лишь отметился невероятным промахом из убойной позиции в начале матча, а также пенальти, который был им заработан, но затем отменен рефери после похода к монитору.



Несмотря на это, Артета хочет, чтобы 24-летний немец не опускал руки, как не опускал сам Микель, когда начинал встречаться с Миссис Испания-1999 Лореной Берналь, на которой он счастливо женат с 2010 года и имеет трех детей.



"Я сказал ему вчера, что поначалу некоторые вещи бывают сложными. Когда я повстречал свою жену, то поначалу мне было сложно завоевать ее. Я пытался и пытался, я писал ей сообщения".



"Мне пришлось потрудиться, и в конце концов она сказала: "Да, мы можем быть вместе". Если бы она сказала это в первый день, это, наверное, не было бы хорошо".



"Чем я ее завоевал? Думаю, настойчивостью".



"Так что все хорошо. Думаю, трибуны были очень хороши с ним сегодня", — сообщил Артета Sky Sports.



