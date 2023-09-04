Клопп пообещал, что "Ливерпуль" не изменит свою позицию насчет Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что позиция его клуба насчет возможной продажи нападающего Мохамеда Салаха не изменится в оставшиеся дни саудовского трансферного окна.

В прошлый четверг "Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" в 150 миллионов фунтов о покупке 31-летнего Салаха.



По слухам, "Аль-Иттихад" собирается предпринять вторую попытку до своего дедлайна 7 сентября, однако Клопп совершенно спокоен насчет этой ситуации.



После победы 3:0 над "Астон Виллой" в воскресенье полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи заявил, что Салах хочет остаться, и Клопп чувствует ровно то же.



"Он ничего мне не говорил, но ему и не нужно. За него говорит его работа на тренировках, его игра и его поведение. На этой неделе у нас состоялись встречи, и эти встречи были не о том, что мы сделали в прошлом, а о том, что мы будем делать в будущем".



"Мо состоит в лидерском комитете игроков, и когда он высказывался, это не звучало так, будто "кстати, это только до следующей недели" или вроде того. Он всецело здесь, как Дом и сказал. Мо не нужно приходить в мой кабинет и говорить мне: "Кстати, босс, я не ухожу". Если честно, для меня это не было темой ни на секунду, за исключением ваших вопросов".



"Останется ли позиция "Ливерпуля" неизменной в заключительные дни саудовского трансферного окна? Да".



"Никто не подходил ко мне и не говорил, что нечто может случиться или вроде того. Я практически уверен, что мне позвонили бы, но этого не было. А Мо ни на секунду не выглядел так, словно он думал о чем-либо другом, кроме "Астон Виллы". У него невероятные показатели, но это не сюрприз. Вдобавок у него были моменты, он участвовал в созидании и все такое. Он игрок мирового уровня, что бесспорно. И я очень рад обладать им в своей команде", — цитирует Клоппа The Guardian.