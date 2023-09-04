Уолкер подтвердил, что был близок к переходу в "Баварию"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер подтвердил, что он едва не перешел в "Баварию" этим летом.

В прошлом сезоне 33-летний Уолкер помог "Сити" стать всего лишь второй английской командой, сумевшей оформить требл.



Летом будущее Уолкера было поставлено под вопрос, потому что главный тренер "Баварии" Томас Тухель прикладывал большие усилия, чтобы заманить игрока сборной Англии в Мюнхен.



В какой-то момент пресса даже сообщала, что Уолкер согласился на переход в "Баварию", но в итоге Кайл остался и теперь собирается заключить новый контракт с "Сити".



"Это было близко, но таков футбол. Решения могут быт приняты, ситуации могут измениться. Этому не суждено было случиться".



"Получил бы я удовольствие от этого опыта? Конечно, получил бы, но "Сити" — отличный клуб, и нельзя недооценивать, чего этот клуб добился за последние шесть или семь лет".



"Почему я должен уходить, если я буду получать достаточно игрового времени здесь, как мне и нужно? Это все, чего я хочу".



"Вопрос был в том, кто даст мне больше лет (по контракту). Это не так, что я бы перешел в клуб хуже, ведь "Бавария" — огромный клуб, и я вижу и буду видеть, как идут дела у Харри (Кейна). Это не было бы шагом назад".



"Где-то в подсознании я всегда хотел продолжать играть за "Манчестер Сити", но я должен был поступить так, как правильно для меня и моего будущего. Вопрос был только в том, кто даст мне больше лет по контракту, чтобы играть в футбол на высочайшем уровне".



"Я игрок "Манчестер Сити". Я связан с ними контрактом, так как мне следовало поступить? Повернуться и сказать: "Я не буду играть, потому что хочу заставить вас отпустить меня в "Баварию"?"



"Я не такой человек. У меня есть контракт с клубом, и я буду играть за клуб, пока не истечет мой контракт или пока они не продадут меня — и я не был продан".



"Мой контракт будет продлен. Это мой седьмой сезон здесь, и я чувствую себя одним из старожилов".



"Я обожаю это место. Я испытал здесь вещи, о которых только мечтал, особенно в прошлом сезоне. Так почему ты должен захотеть уйти из такого клуба?" — цитирует Уолкера The Independent.