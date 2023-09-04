Фергюсон согласовал новый контракт с "Брайтоном"

Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон согласовал со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Фергюсон стремительно ворвался в планы главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби во второй половине прошлого сезона, когда он забил семь голов.



Своей игрой Эван привлек внимание ряда больших клубов Премьер-Лиги, однако в данный момент 18-летний ирландец связывает свое будущее с "Брайтоном".



Сейчас у Фергюсона остается еще три года по действующему контракту с "Брайтоном", но The Telegraph может подтвердить, что стороны уже договорились о продлении сотрудничества.



В "Брайтоне" ожидают, что Фергюсон посвятит их клубу не только этот сезон, но и следующий, как минимум. "Чайки" хотят, чтобы Эван утвердился игроком стартового состава и продолжил свое развитие, прежде чем задумаются о продаже своего юного дарования.



Добавим, в новом сезоне Премьер-Лиги Фергюсон отметился уже четырьмя голами при всего двух выходах в старте.