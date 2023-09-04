Санчо обвинил Тен Хага во лжи

Джейдон Санчо Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо вступил в публичную полемику со своим главным тренером Эриком Тен Хагом после пропущенного матча против "Арсенала".

Объясняя отсутствие Санчо в заявку "Юнайтед" на воскресный матч Премьер-Лиги, Тен Хаг дал понять, что экс-игрок дортмундской "Боруссии" недостаточно упорно работал на тренировках.

Такого рода обвинения возмутили Санчо, который обратился к социальным сетям и пожаловался, что из него "делают козла отпущения".

"Пожалуйста, не верьте тому, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые являются совершенной неправдой. Я очень хорошо вел себя на тренировках на этой неделе. Уверен, у этого есть другие причины, в которые я не буду вдаваться. Из меня уже давно делают козла отпущения, что несправедливо!"

"Я лишь хочу играть в футбол с улыбкой на своем лице и приносить пользу своей команде. Я уважаю все решения, которые принимаются тренерским штабом, я играю вместе с великолепными игроками, я благодарен за это, и я знаю, что это вызов каждую неделю. Я продолжу сражаться за эту эмблему, несмотря ни на что!" — написал Санчо в твиттере.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2023 00:05

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  1. felix-the-cat 04.09.2023 00:55 # felix-the-cat
    В этом клубе всегда дерьмо происходит внутри

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  2. brown-ale 04.09.2023 00:18 # brown-ale
    О новое Погбецо или Лукаку нарисовалось в Манчестере.

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  3. moneymaker 04.09.2023 00:14 # moneymaker
    ебать, вилшер какойто
    столько надежд , а до сих пор ебланит

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  4. ruchinski 04.09.2023 00:08 # ruchinski
    столько в мире клубов нормальных, нет надо в севенчестер идти...срочно агента менять и в другой клуб куда-нибудь в более теплый климат.

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  5. hust 04.09.2023 00:06 # hust
    Пошла жара

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