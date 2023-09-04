Санчо обвинил Тен Хага во лжи
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо вступил в публичную полемику со своим главным тренером Эриком Тен Хагом после пропущенного матча против "Арсенала".
Объясняя отсутствие Санчо в заявку "Юнайтед" на воскресный матч Премьер-Лиги, Тен Хаг дал понять, что экс-игрок дортмундской "Боруссии" недостаточно упорно работал на тренировках.
Такого рода обвинения возмутили Санчо, который обратился к социальным сетям и пожаловался, что из него "делают козла отпущения".
"Пожалуйста, не верьте тому, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые являются совершенной неправдой. Я очень хорошо вел себя на тренировках на этой неделе. Уверен, у этого есть другие причины, в которые я не буду вдаваться. Из меня уже давно делают козла отпущения, что несправедливо!"
"Я лишь хочу играть в футбол с улыбкой на своем лице и приносить пользу своей команде. Я уважаю все решения, которые принимаются тренерским штабом, я играю вместе с великолепными игроками, я благодарен за это, и я знаю, что это вызов каждую неделю. Я продолжу сражаться за эту эмблему, несмотря ни на что!" — написал Санчо в твиттере.
04.09.2023 00:05
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Последние комментарии:
В этом клубе всегда дерьмо происходит внутри
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О новое Погбецо или Лукаку нарисовалось в Манчестере.
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ебать, вилшер какойто
столько надежд , а до сих пор ебланит
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столько в мире клубов нормальных, нет надо в севенчестер идти...срочно агента менять и в другой клуб куда-нибудь в более теплый климат.
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Пошла жара
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