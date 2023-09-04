Санчо обвинил Тен Хага во лжи

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо вступил в публичную полемику со своим главным тренером Эриком Тен Хагом после пропущенного матча против "Арсенала".

Объясняя отсутствие Санчо в заявку "Юнайтед" на воскресный матч Премьер-Лиги, Тен Хаг дал понять, что экс-игрок дортмундской "Боруссии" недостаточно упорно работал на тренировках.



Такого рода обвинения возмутили Санчо, который обратился к социальным сетям и пожаловался, что из него "делают козла отпущения".



"Пожалуйста, не верьте тому, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые являются совершенной неправдой. Я очень хорошо вел себя на тренировках на этой неделе. Уверен, у этого есть другие причины, в которые я не буду вдаваться. Из меня уже давно делают козла отпущения, что несправедливо!"



"Я лишь хочу играть в футбол с улыбкой на своем лице и приносить пользу своей команде. Я уважаю все решения, которые принимаются тренерским штабом, я играю вместе с великолепными игроками, я благодарен за это, и я знаю, что это вызов каждую неделю. Я продолжу сражаться за эту эмблему, несмотря ни на что!" — написал Санчо в твиттере.