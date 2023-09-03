Тен Хаг: "Игра была в порядке. Все было против нас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что доволен игрой своей команды против "Арсенала", а в поражении винит судейство.

Дважды пропустив в компенсированное время, "Юнайтед" потерпел поражение 3:1 на "Эмирейтс" в воскресном матче Премьер-Лиги.



Тен Хаг считает, что победный гол Деклана Райса был засчитан ошибочно. По мнению Эрика, бригада арбитров также должна была засчитать гол Алехандро Гарначо и назначить пенальти в ворота "Арсенала" за фол на Расмусе Хейлунде.



"Думаю, это был реальный шаг вперед, и я доволен игрой".



"Теперь мы компактны, очень хорошо обороняемся высоким и низким блоком, а также мы взламываем чужие построения, как в случае с первым голом. Мы спокойно себя чувствуем с мячом, и я определенно вижу пространство для дальнейшего прогресса. Нам не хватало некоторых передач вперед, которыми мы могли бы нанести им больше ущерба".



"Отмененный гол Гарначо? Там не было офсайда — у камеры неправильный угол".



"Также был пенальти на Хейлунде и фол на Эвансе (когда Райс забивал победный гол) — этот гол нельзя была засчитывать, там был явный фол".



"Игра была в порядке. Все было против нас", — цитирует Тен Хага Evening Standard.