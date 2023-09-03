Тен Хаг: "Игра была в порядке. Все было против нас"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что доволен игрой своей команды против "Арсенала", а в поражении винит судейство.
Дважды пропустив в компенсированное время, "Юнайтед" потерпел поражение 3:1 на "Эмирейтс" в воскресном матче Премьер-Лиги.
Тен Хаг считает, что победный гол Деклана Райса был засчитан ошибочно. По мнению Эрика, бригада арбитров также должна была засчитать гол Алехандро Гарначо и назначить пенальти в ворота "Арсенала" за фол на Расмусе Хейлунде.
"Думаю, это был реальный шаг вперед, и я доволен игрой".
"Теперь мы компактны, очень хорошо обороняемся высоким и низким блоком, а также мы взламываем чужие построения, как в случае с первым голом. Мы спокойно себя чувствуем с мячом, и я определенно вижу пространство для дальнейшего прогресса. Нам не хватало некоторых передач вперед, которыми мы могли бы нанести им больше ущерба".
"Отмененный гол Гарначо? Там не было офсайда — у камеры неправильный угол".
"Также был пенальти на Хейлунде и фол на Эвансе (когда Райс забивал победный гол) — этот гол нельзя была засчитывать, там был явный фол".
"Игра была в порядке. Все было против нас", — цитирует Тен Хага Evening Standard.
03.09.2023 22:00
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Ну по поводу оффсайда соглашусь, когда увидел повтор, был уверен, что засчитают. Что касается фола на Эвансе - чушь собачья, про пенку на Хуйланде я вообще молу)
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Лоховское вью и отмазки. Но по голу Гарначо я соглашусь, сразу же игры, и на повторе тоже, было очевидно, что оффсайда во время передачи не было. А эти линии можно рисовать, как душе угодно, реально заебали.
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Пошел ты нахуй с таким в порядке, гнида лысая
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