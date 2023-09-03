Партей "пропустит пару недель"

Томас Партей Полузащитник "Арсенала" Томас Партей должен вернуться на футбольное поле после международного перерыва.

Напомним, накануне матча против "Манчестер Юнайтед" стало известно, что Партей получил травму на тренировке и может задержаться в лазарете на три месяца.

Перед воскресным матчем Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" главный тренер "Арсенала" Микель Артета уточнил, что речь идет о травме паха, однако 30-летний ганец не задержится в лазарете.

"Нам нужно провести еще несколько тестов. Он что-то почувствовал на тренировке, и мы думаем, он пропустит пару недель".

"Он способен сыграть на нескольких позициях, и он мог бы пригодиться сегодня, но он недоступен", — приводит слова Артеты перед победой 3:1 The Athletic.


Метки Арсенал, Партей, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 03.09.2023 21:59 # aliluya-nn
    Это хорошая новость ..лишь бы после возвращения на правый фланг обороны его не ставили

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  2. fantasy-arsenal 03.09.2023 21:15 # fantasy-arsenal
    Сейчас ещё пойдут дефолтные новости с новыми травмами у кучи игроков кто поехал в сборные, крепитесь

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  3. irbis85 03.09.2023 21:03 # irbis85
    да все уже давно поняли что это такой способ избежать выезда в сборную...не первый раз за ним такой манёвр замечен

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