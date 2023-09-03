Партей "пропустит пару недель"

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей должен вернуться на футбольное поле после международного перерыва.

Напомним, накануне матча против "Манчестер Юнайтед" стало известно, что Партей получил травму на тренировке и может задержаться в лазарете на три месяца.



Перед воскресным матчем Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" главный тренер "Арсенала" Микель Артета уточнил, что речь идет о травме паха, однако 30-летний ганец не задержится в лазарете.



"Нам нужно провести еще несколько тестов. Он что-то почувствовал на тренировке, и мы думаем, он пропустит пару недель".



"Он способен сыграть на нескольких позициях, и он мог бы пригодиться сегодня, но он недоступен", — приводит слова Артеты перед победой 3:1 The Athletic.