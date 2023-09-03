Партей "пропустит пару недель"
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей должен вернуться на футбольное поле после международного перерыва.
Напомним, накануне матча против "Манчестер Юнайтед" стало известно, что Партей получил травму на тренировке и может задержаться в лазарете на три месяца.
Перед воскресным матчем Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" главный тренер "Арсенала" Микель Артета уточнил, что речь идет о травме паха, однако 30-летний ганец не задержится в лазарете.
"Нам нужно провести еще несколько тестов. Он что-то почувствовал на тренировке, и мы думаем, он пропустит пару недель".
"Он способен сыграть на нескольких позициях, и он мог бы пригодиться сегодня, но он недоступен", — приводит слова Артеты перед победой 3:1 The Athletic.
03.09.2023 21:00
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Последние комментарии:
Это хорошая новость ..лишь бы после возвращения на правый фланг обороны его не ставили
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Сейчас ещё пойдут дефолтные новости с новыми травмами у кучи игроков кто поехал в сборные, крепитесь
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да все уже давно поняли что это такой способ избежать выезда в сборную...не первый раз за ним такой манёвр замечен
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