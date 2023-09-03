"Арсенал" вырвал победу против "Юнайтед"
Дважды забив в компенсированное время, "Арсенал" вырвал победу в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед" — 3:1.
Относительно 2:2 против "Фулхэма" в стартовый состав "канониров" влились Габриэль Магальяэс, Александр Зинченко и Эдди Нкетиа, заменив Якуба Кивера, Томаса Партея и Леандро Троссарда.
В старте у "красных дьяволов" произошло лишь одно изменение, да и то стало вынужденным. Вместо травмированного Рафаэля Варана появился Виктор Линделеф.
"Арсенал" выглядел агрессивнее в начале матча и первый опасный момент создал на 13-й минуте. Хаверц получил роскошный подарок в виде отскока мяча от Антони Мартиаля в центре штрафной, однако удар у Кая совершенно не получился.
Атака "Юнайтед" молчала до 27-й минуты, но это ожидание стоило того. Кристиан Эриксен перехватил мяч на своей половине поля и отправил в прорыв Маркуса Рэшфорда, который вошел в штрафную по левому краю, сместился мимо пары защитников и поразил ворота с касанием дальней штанги — 0:1.
Однако гости вели в счете только одну минуту. Габриэль Мартинелли с левого края штрафной покатил мяч в район 11-метровой отметки, откуда Мартин Эдегор показал Хаверцу, как нужно бить с левой ноги — 1:1.
Быстро обменявшись голами, команды вернулись к довольно осторожной манере игры. В остатке первого тайма оба голкипера находились без работы.
В начале второго тайма Аарон Рамсдейл спас "канониров", отразив удар Мартиаля с острого угла. Добивание Рэшфорда было заблокировано Беном Уайтом.
На 59-й минуте Аарон Ван-Биссака вроде бы сбил в своей штрафной Хаверца, однако рефери Энтони Тэйлор сходил к монитору и отменил свое решение о пенальти.
"Арсенал" не стал расстраиваться, а выдал хороший отрезок, прижав соперника. Отличный момент имел Мартинелли, пробив с дистанции рядом со штангой.
На 81-й минуте вырвать победу для своей команды мог Сака. Букайо был выведен на удар с подступов к вратарской, но пробил прямо в Андре Онана, который ногой отразил мяч.
На 88-й минуте вышедший на замену Алехандро Гарначо убежал в прорыв по центру и закатил мяч в ворота "канониров", однако гол не был засчитан из-за офсайда.
Хозяева были настойчивее в концовке матча, тогда как гости выжидали возможности для контратак. Развязка случилась на шестой компенсированной минуте, когда Деклан Райс свободно принял мяч в штрафной после розыгрыша углового и с рикошетом от Джонни Эванса поразил ближний угол ворот Онана — 2:1.
Впрочем, это был еще не конец. на 11-й компенсированной минуте точку в матче поставил появившийся со скамейки Габриэль Жезус, который убежал один на один, финтом убрал Диогу Далота и пробил — 3:1.
Матч получился захватывающим и напряженным. Соперники оказались достойны друг друга, однако в концовке "Арсенал" проявил большую настойчивость, хоть и рисковал. Этот риск себя оправдал.
"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
03.09.2023 20:40
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Последние комментарии:
12. Далбайобси
ахахаха ой как приятно ез же
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А че хуесоска на мочасити так порвалась ахахахахахах сука, чуть не плачет. Обоссаная залупа засомневалась в чемпике КОРОЛЕЙ.
(ответить)
Концовка логична, когда у тебя Магваер и Эванс в обороне. Хаверц их братюня.
(ответить)
фанов мю с достойной игрой. онана с центр дэфами это правда анти футбл но гол гарнача я бы защитывал. достойно бились на выезде.арсенл сейчас чуть сильне) нам попраздновать вам не хагу верить. по ходу матча были очень разные моменты могло качнуться. с англ коментариями так приятно смотреть)
(ответить)
Если бы не засчитали гол с оффсайда на эмптихаде, который был в разевалку, дачники удержали бы ничью уверен.
тащат шарлатана к 4-ому титулу подряд
(ответить)
Согласен с ичкерийской чуркой, конца и края не видно позору МЮ, сколько ещё терпеть это Пи3дец?
(ответить)
изичайшая
(ответить)
Онана > Бартез
(ответить)
Мушки, не унывайте.
Открытие матча хуйланд.
Будет норм для вас напом, оч понравилась его фищуха и заряженность на борьбу.
В поражениях тоже можно найти плюсы. Это был абсолютно равный матч, который спас мини оффсайд гарначо.
Завершись он победой мюя ггшки плакали бы щас, поливали ортегу и хуверца))) но это же ггшки, щас пришло время им переебать друг друга, чтобы потом опять плакаться))))
(ответить)
Арсенал - Флуминенсе 3-1
(ответить)
Ебанана в ближний все испортил. Так то МЮ весь матч контролировал игру и опаснее выглядел
(ответить)
Тяжелейший матч! С победой гуннеры, это был триллер!
По сабжу, Сака не в форме, Эдегор жадничать стал, Зина валидол как обычно.
Надеюсь эта победа даст импульс.
Хавертца жалко, верю в него все равно. Пенка была, Тейлор пuдар.
Отличный настр перед рабочей неделей. Но команда плохо играет, далеки мы от самих себя в лучшей форме.
(ответить)
на клык дали манчестерским тридваразам. по классике.
(ответить)
Какое же дерьмо Манчестер Юнайтед, просто пздц…
(ответить)
То что Райс топище, все итак уже знают, но Виера... Опять конфетку выдал, такие передачи дорогого стоят, особенно в сочетании с таким потрясающим завершением, кайф!
Хуйланд, кстати, толкается не плохо. Я думал он щуплый, а он помощнее Габриэла будет)
Источник: http://fapl.ru/posts/102571/
(ответить)
Когда Мага вышел, что-то стало боязно за МЮ, а потом еще и дед Эванс добил))
(ответить)
Тен хаг просто пошел наахуй со своим черножопым пидаром
Апл проосто пошли назуй со своими 10 добавленными
Футбол поолсто пошел нахуй со своим вар
Ну а муму клуб пидарасов
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11 Манчестер Юнайтед 4 6
12 Челси 4 4
Источник: http://fapl.ru/
Спасибо манюням, что отводят удар от императорси)))))
Братишки!!!!
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ибало Остера представили?
ахахахаха шаромыга
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ГЕЮГИ!!!
У Эдегора каменный. Иисус КОРОЛЬ!!!
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