"Арсенал" вырвал победу против "Юнайтед"

Дважды забив в компенсированное время, "Арсенал" вырвал победу в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед" — 3:1.

Относительно 2:2 против "Фулхэма" в стартовый состав "канониров" влились Габриэль Магальяэс, Александр Зинченко и Эдди Нкетиа, заменив Якуба Кивера, Томаса Партея и Леандро Троссарда.



В старте у "красных дьяволов" произошло лишь одно изменение, да и то стало вынужденным. Вместо травмированного Рафаэля Варана появился Виктор Линделеф.



"Арсенал" выглядел агрессивнее в начале матча и первый опасный момент создал на 13-й минуте. Хаверц получил роскошный подарок в виде отскока мяча от Антони Мартиаля в центре штрафной, однако удар у Кая совершенно не получился.



Атака "Юнайтед" молчала до 27-й минуты, но это ожидание стоило того. Кристиан Эриксен перехватил мяч на своей половине поля и отправил в прорыв Маркуса Рэшфорда, который вошел в штрафную по левому краю, сместился мимо пары защитников и поразил ворота с касанием дальней штанги — 0:1.



Однако гости вели в счете только одну минуту. Габриэль Мартинелли с левого края штрафной покатил мяч в район 11-метровой отметки, откуда Мартин Эдегор показал Хаверцу, как нужно бить с левой ноги — 1:1.



Быстро обменявшись голами, команды вернулись к довольно осторожной манере игры. В остатке первого тайма оба голкипера находились без работы.



В начале второго тайма Аарон Рамсдейл спас "канониров", отразив удар Мартиаля с острого угла. Добивание Рэшфорда было заблокировано Беном Уайтом.



На 59-й минуте Аарон Ван-Биссака вроде бы сбил в своей штрафной Хаверца, однако рефери Энтони Тэйлор сходил к монитору и отменил свое решение о пенальти.



"Арсенал" не стал расстраиваться, а выдал хороший отрезок, прижав соперника. Отличный момент имел Мартинелли, пробив с дистанции рядом со штангой.



На 81-й минуте вырвать победу для своей команды мог Сака. Букайо был выведен на удар с подступов к вратарской, но пробил прямо в Андре Онана, который ногой отразил мяч.



На 88-й минуте вышедший на замену Алехандро Гарначо убежал в прорыв по центру и закатил мяч в ворота "канониров", однако гол не был засчитан из-за офсайда.



Хозяева были настойчивее в концовке матча, тогда как гости выжидали возможности для контратак. Развязка случилась на шестой компенсированной минуте, когда Деклан Райс свободно принял мяч в штрафной после розыгрыша углового и с рикошетом от Джонни Эванса поразил ближний угол ворот Онана — 2:1.



Впрочем, это был еще не конец. на 11-й компенсированной минуте точку в матче поставил появившийся со скамейки Габриэль Жезус, который убежал один на один, финтом убрал Диогу Далота и пробил — 3:1.



Матч получился захватывающим и напряженным. Соперники оказались достойны друг друга, однако в концовке "Арсенал" проявил большую настойчивость, хоть и рисковал. Этот риск себя оправдал.



"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче