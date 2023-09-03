"Арсенал" вырвал победу против "Юнайтед"

Деклан Райс Дважды забив в компенсированное время, "Арсенал" вырвал победу в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед" — 3:1.

Относительно 2:2 против "Фулхэма" в стартовый состав "канониров" влились Габриэль Магальяэс, Александр Зинченко и Эдди Нкетиа, заменив Якуба Кивера, Томаса Партея и Леандро Троссарда.

В старте у "красных дьяволов" произошло лишь одно изменение, да и то стало вынужденным. Вместо травмированного Рафаэля Варана появился Виктор Линделеф.

"Арсенал" выглядел агрессивнее в начале матча и первый опасный момент создал на 13-й минуте. Хаверц получил роскошный подарок в виде отскока мяча от Антони Мартиаля в центре штрафной, однако удар у Кая совершенно не получился.

Атака "Юнайтед" молчала до 27-й минуты, но это ожидание стоило того. Кристиан Эриксен перехватил мяч на своей половине поля и отправил в прорыв Маркуса Рэшфорда, который вошел в штрафную по левому краю, сместился мимо пары защитников и поразил ворота с касанием дальней штанги — 0:1.

Однако гости вели в счете только одну минуту. Габриэль Мартинелли с левого края штрафной покатил мяч в район 11-метровой отметки, откуда Мартин Эдегор показал Хаверцу, как нужно бить с левой ноги — 1:1.

Быстро обменявшись голами, команды вернулись к довольно осторожной манере игры. В остатке первого тайма оба голкипера находились без работы.

В начале второго тайма Аарон Рамсдейл спас "канониров", отразив удар Мартиаля с острого угла. Добивание Рэшфорда было заблокировано Беном Уайтом.

На 59-й минуте Аарон Ван-Биссака вроде бы сбил в своей штрафной Хаверца, однако рефери Энтони Тэйлор сходил к монитору и отменил свое решение о пенальти.

"Арсенал" не стал расстраиваться, а выдал хороший отрезок, прижав соперника. Отличный момент имел Мартинелли, пробив с дистанции рядом со штангой.

На 81-й минуте вырвать победу для своей команды мог Сака. Букайо был выведен на удар с подступов к вратарской, но пробил прямо в Андре Онана, который ногой отразил мяч.

На 88-й минуте вышедший на замену Алехандро Гарначо убежал в прорыв по центру и закатил мяч в ворота "канониров", однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Хозяева были настойчивее в концовке матча, тогда как гости выжидали возможности для контратак. Развязка случилась на шестой компенсированной минуте, когда Деклан Райс свободно принял мяч в штрафной после розыгрыша углового и с рикошетом от Джонни Эванса поразил ближний угол ворот Онана — 2:1.

Впрочем, это был еще не конец. на 11-й компенсированной минуте точку в матче поставил появившийся со скамейки Габриэль Жезус, который убежал один на один, финтом убрал Диогу Далота и пробил — 3:1.

Матч получился захватывающим и напряженным. Соперники оказались достойны друг друга, однако в концовке "Арсенал" проявил большую настойчивость, хоть и рисковал. Этот риск себя оправдал.

"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2023 20:40

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 03.09.2023 20:50 # v-0987654321
    12. Далбайобси


    ахахаха ой как приятно ез же

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  2. slash-lfc 03.09.2023 20:47 # slash-lfc
    А че хуесоска на мочасити так порвалась ахахахахахах сука, чуть не плачет. Обоссаная залупа засомневалась в чемпике КОРОЛЕЙ.

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  3. brown-ale 03.09.2023 20:47 # brown-ale
    Концовка логична, когда у тебя Магваер и Эванс в обороне. Хаверц их братюня.

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  4. rumiplo 03.09.2023 20:47 # rumiplo
    фанов мю с достойной игрой. онана с центр дэфами это правда анти футбл но гол гарнача я бы защитывал. достойно бились на выезде.арсенл сейчас чуть сильне) нам попраздновать вам не хагу верить. по ходу матча были очень разные моменты могло качнуться. с англ коментариями так приятно смотреть)

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  5. yellowswin 03.09.2023 20:47 # yellowswin
    Если бы не засчитали гол с оффсайда на эмптихаде, который был в разевалку, дачники удержали бы ничью уверен.

    тащат шарлатана к 4-ому титулу подряд

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  6. mufc1994 03.09.2023 20:47 # mufc1994
    Согласен с ичкерийской чуркой, конца и края не видно позору МЮ, сколько ещё терпеть это Пи3дец?

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  7. moneymaker 03.09.2023 20:46 # moneymaker
    изичайшая

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  8. v-0987654321 03.09.2023 20:45 # v-0987654321
    Онана > Бартез

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  9. bembo 03.09.2023 20:45 # bembo
    Мушки, не унывайте.
    Открытие матча хуйланд.
    Будет норм для вас напом, оч понравилась его фищуха и заряженность на борьбу.
    В поражениях тоже можно найти плюсы. Это был абсолютно равный матч, который спас мини оффсайд гарначо.
    Завершись он победой мюя ггшки плакали бы щас, поливали ортегу и хуверца))) но это же ггшки, щас пришло время им переебать друг друга, чтобы потом опять плакаться))))

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  10. takernotagiver 03.09.2023 20:44 # takernotagiver
    Арсенал - Флуминенсе 3-1

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  11. largo-winch 03.09.2023 20:44 # largo-winch
    Ебанана в ближний все испортил. Так то МЮ весь матч контролировал игру и опаснее выглядел

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  12. easports 03.09.2023 20:44 # easports
    Тяжелейший матч! С победой гуннеры, это был триллер!

    По сабжу, Сака не в форме, Эдегор жадничать стал, Зина валидол как обычно.

    Надеюсь эта победа даст импульс.

    Хавертца жалко, верю в него все равно. Пенка была, Тейлор пuдар.

    Отличный настр перед рабочей неделей. Но команда плохо играет, далеки мы от самих себя в лучшей форме.

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  13. acceptodessa 03.09.2023 20:44 # acceptodessa
    на клык дали манчестерским тридваразам. по классике.

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  14. vagifspurs 03.09.2023 20:44 # vagifspurs
    Какое же дерьмо Манчестер Юнайтед, просто пздц…

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  15. redwhitegun 03.09.2023 20:43 # redwhitegun
    То что Райс топище, все итак уже знают, но Виера... Опять конфетку выдал, такие передачи дорогого стоят, особенно в сочетании с таким потрясающим завершением, кайф!
    Хуйланд, кстати, толкается не плохо. Я думал он щуплый, а он помощнее Габриэла будет)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102571/

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  16. akado 03.09.2023 20:43 # akado
    Когда Мага вышел, что-то стало боязно за МЮ, а потом еще и дед Эванс добил))

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  17. quavo 03.09.2023 20:43 # quavo
    Тен хаг просто пошел наахуй со своим черножопым пидаром
    Апл проосто пошли назуй со своими 10 добавленными
    Футбол поолсто пошел нахуй со своим вар
    Ну а муму клуб пидарасов

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  18. bembo 03.09.2023 20:42 # bembo
    11 Манчестер Юнайтед 4 6
    12 Челси 4 4

    Источник: http://fapl.ru/


    Спасибо манюням, что отводят удар от императорси)))))
    Братишки!!!!

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  19. v-0987654321 03.09.2023 20:42 # v-0987654321
    ибало Остера представили?


    ахахахаха шаромыга

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  20. kukuruzko 03.09.2023 20:42 # kukuruzko
    ГЕЮГИ!!!
    У Эдегора каменный. Иисус КОРОЛЬ!!!

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