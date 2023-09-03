Александер-Арнольд получил травму против "Виллы"
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд получил травму задней поверхности бедра в победном для своей команды матче против "Астон Виллы" (3:0).
Воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде" был завершен для Александер-Арнольда на 71-й минуте, когда главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заменил Трента на Джарелла Куансу.
Эта замена была вынужденной. Теперь Александер-Арнольду предстоит медобследование, и поездка 24-летнего защитника в сборную Англии находится под вопросом.
"Я не знаю точно. Я спросил его, и он сказал, что это задняя поверхность бедра. По его мнению, это не слишком серьезно, но нам, конечно, нужно дождаться обследования, и тогда мы будем знать больше", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
03.09.2023 20:00
Просмотров: 638
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тяжело для Трента начинается сезон.
Здоровья вице капитану. Надеюсь, что ничего серьезного.
(ответить)
Блин, хуёво. Хорошо, что перерыв на сборные, подлечится, но может не хватить времени.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий