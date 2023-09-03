Александер-Арнольд получил травму против "Виллы"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд получил травму задней поверхности бедра в победном для своей команды матче против "Астон Виллы" (3:0).

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде" был завершен для Александер-Арнольда на 71-й минуте, когда главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заменил Трента на Джарелла Куансу.

Эта замена была вынужденной. Теперь Александер-Арнольду предстоит медобследование, и поездка 24-летнего защитника в сборную Англии находится под вопросом.

"Я не знаю точно. Я спросил его, и он сказал, что это задняя поверхность бедра. По его мнению, это не слишком серьезно, но нам, конечно, нужно дождаться обследования, и тогда мы будем знать больше", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 03.09.2023 20:39 # liverpool888
    Тяжело для Трента начинается сезон.
    Здоровья вице капитану. Надеюсь, что ничего серьезного.

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  2. sausage 03.09.2023 20:35 # sausage
    Блин, хуёво. Хорошо, что перерыв на сборные, подлечится, но может не хватить времени.

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