Александер-Арнольд получил травму против "Виллы"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд получил травму задней поверхности бедра в победном для своей команды матче против "Астон Виллы" (3:0).

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде" был завершен для Александер-Арнольда на 71-й минуте, когда главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заменил Трента на Джарелла Куансу.



Эта замена была вынужденной. Теперь Александер-Арнольду предстоит медобследование, и поездка 24-летнего защитника в сборную Англии находится под вопросом.



"Я не знаю точно. Я спросил его, и он сказал, что это задняя поверхность бедра. По его мнению, это не слишком серьезно, но нам, конечно, нужно дождаться обследования, и тогда мы будем знать больше", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".