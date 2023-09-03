Клопп: "Салах — наш игрок и хочет играть здесь"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах не хочет уходить из клуба.

На этой неделе "Ливерпуль" отказался продать Салаха за 150 миллионов фунтов в "Аль-Иттихад", который, по слухам, готов улучшить свой "оффер" до 200 млн. фунтов.



Однако после победного матча против "Астон Виллы" (3:0), в котором Салах забил третий гол своей команды, Клопп дал понять, что ожидает сохранить 31-летнего египтянина в.



"Он показал игру топ-уровня. Мо нужно было упорно трудиться, и он делал это".



"У меня никогда не было никаких сомнений насчет его преданности этому клубу. Вы даже не представляете, насколько мы спокойны на фоне этой шумихи, что поднялась в мире. Он наш игрок и хочет играть здесь", — сообщил Клопп Sky Sports.