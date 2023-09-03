Клопп: "Салах — наш игрок и хочет играть здесь"

Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах не хочет уходить из клуба.

На этой неделе "Ливерпуль" отказался продать Салаха за 150 миллионов фунтов в "Аль-Иттихад", который, по слухам, готов улучшить свой "оффер" до 200 млн. фунтов.

Однако после победного матча против "Астон Виллы" (3:0), в котором Салах забил третий гол своей команды, Клопп дал понять, что ожидает сохранить 31-летнего египтянина в.

"Он показал игру топ-уровня. Мо нужно было упорно трудиться, и он делал это".

"У меня никогда не было никаких сомнений насчет его преданности этому клубу. Вы даже не представляете, насколько мы спокойны на фоне этой шумихи, что поднялась в мире. Он наш игрок и хочет играть здесь", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2023 19:00

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