"Ливерпуль" разгромил "Астон Виллу"

Доминик Собослаи "Ливерпуль" отпраздновал уверенную победу в домашних стенах над "Астон Виллой" со счетом 3:0.

Своим дублем против "Ньюкасла" Дарвин Нуньес заслужил место в стартовом составе "красных". Также свой шанс получили Джо Гомес и Кертис Джонс.

На ворота "вилланов" после травмы вернулся Эмилиано Мартинес, заменив Робина Ольсена.

"Ливерпулю" не составило труда открыть счет в матче. Это случилось уже на третьей минуте, когда после подачи углового мяч отскочил к границе штрафной площади, а там Доминик Собослаи пробил в касание с левой ноги — 1:0.

После пропущенного гола "Вилла" попыталась перехватить инициативу, но, так и не создав опасных моментов, позволила сопернику удвоить счет на 22-й минуте. Мохамед Салах ворвался в штрафную по правому краю, сделал короткую передачу на Нуньеса, а тот пробил в штангу. От штанги мяч отскочил в Мэтти Кэша и срикошетил в ворота — 2:0.

На 27-й минуте Матип мог сделать счет крупным. Жоэль пробивал головой совершенно без сопротивления после подачи Трентом Александер-Арнольдом штрафного, но просто не попал в створ.

Свой первый реальный момент гости создали на 33-й минуте, когда Мусса Диаби вывел на удар внутри штрафной Джона Макгинна, однако тот направил мяч выше.

Спустя пять минут Олли Уоткинс и Леон Бэйли помешали друг другу, не сумев на подступах к вратарской замкнуть прострел с фланга.

На 39-й минуте взявшая паузу атака "Ливерпуля" обнаружила себя. Нуньес после короткой передачи Салаха пробил с острого угла в перекладину. Также до перерыва Мартинес успел отразить удар Салаха.

Второй тайм начался с отличного сейва Алиссона на линии ворота после удара Кэша головой. На это хозяева ответили невероятным промахом Нуньеса в упор по пустым воротам.

На 55-й минуте счет все-таки стал крупным. После подачи углового Нуньес головой скинул мяч к дальней штанге, а там Салах уже не промахнулся — 3:0.

Постепенно игра стала затухать. "Вилланы" уже не сопротивлялись. "Красные" насытились, хотя в остатке матча имели ряд моментов, чтобы забить еще.

У набравшей ход "Виллы" не получилось дать бой "Ливерпулю", который одержал уверенную победу и впервые в этом сезоне сохранил свои ворота на замке.

"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2473

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Последние комментарии:




  1. shearer1 03.09.2023 19:14 # shearer1
    Сколько стоил Челвэрц арсу?

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  2. gucman 03.09.2023 19:12 # gucman
    Удалять сцаку

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  3. shearer1 03.09.2023 19:12 # shearer1
    Челверц просто отбывает номер?

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  4. lfc-krr 03.09.2023 19:11 # lfc-krr
    Тейлор - скамо6лядь известная.. Должна быть красная для Линделефа?!
    ГГ для ГГ

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  5. wengerrrro 03.09.2023 19:07 # wengerrrro
    МЮ за ничьей приехал

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  6. sausage 03.09.2023 19:07 # sausage
    Неужели никто не догадается нормально прессануть уголька в раме у МЮ? Ну рили чувак рискует.

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  7. shearer1 03.09.2023 19:06 # shearer1
    Марсианин на земле плохо чувствует баллистику мяча

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  8. zaeba1l 03.09.2023 19:05 # zaeba1l
    Не нравится мне футболка МЮ.. Ньюкасл какой-то..

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  9. sausage 03.09.2023 19:05 # sausage
    Пенсы радуются, что Хаверца сплавили, а сами платили этому немощу зарплату 3 сезона и всё это время орали, что вокруг него будут строить команду. А самое смешное, что Арсенал даже с таким файлом в составе всё равно ебуч и по сравнению с тем же Челси команда из другой лиги, высшей естественно.

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  10. wilegend 03.09.2023 19:04 # wilegend
    нкетиа просто пошел найух

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  11. wengerrrro 03.09.2023 19:04 # wengerrrro
    если Нкетия и Хаверц уйдут с поля, я думаю это будет заметно минут через 10

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  12. takernotagiver 03.09.2023 19:02 # takernotagiver
    У манков одна и та же тактика - поймать на контре и отдать на Решфорда)

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  13. shearer1 03.09.2023 19:02 # shearer1
    Зачем Арс купил челсирца?
    Клоун

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  14. wengerrrro 03.09.2023 19:00 # wengerrrro
    неужели Артета ОБЯЗАН Хаверца в состав ставить из-за ценника?
    чел промахнулся по мячу, не забил, так еще и в свои привез. выпусти кого угодно вместо него.

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  15. akado 03.09.2023 19:00 # akado
    Хаверц красиво.

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  16. sausage 03.09.2023 19:00 # sausage
    Пошла жара!

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  17. takernotagiver 03.09.2023 18:59 # takernotagiver
    Эдегор - капитанище

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  18. wilegend 03.09.2023 18:59 # wilegend
    отонанили

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  19. kukuruzko 03.09.2023 18:59 # kukuruzko
    Красиво.

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  20. wengerrrro 03.09.2023 18:58 # wengerrrro
    е6ать какая конфета, 1-1

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