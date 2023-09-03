"Ливерпуль" разгромил "Астон Виллу"
"Ливерпуль" отпраздновал уверенную победу в домашних стенах над "Астон Виллой" со счетом 3:0.
Своим дублем против "Ньюкасла" Дарвин Нуньес заслужил место в стартовом составе "красных". Также свой шанс получили Джо Гомес и Кертис Джонс.
На ворота "вилланов" после травмы вернулся Эмилиано Мартинес, заменив Робина Ольсена.
"Ливерпулю" не составило труда открыть счет в матче. Это случилось уже на третьей минуте, когда после подачи углового мяч отскочил к границе штрафной площади, а там Доминик Собослаи пробил в касание с левой ноги — 1:0.
После пропущенного гола "Вилла" попыталась перехватить инициативу, но, так и не создав опасных моментов, позволила сопернику удвоить счет на 22-й минуте. Мохамед Салах ворвался в штрафную по правому краю, сделал короткую передачу на Нуньеса, а тот пробил в штангу. От штанги мяч отскочил в Мэтти Кэша и срикошетил в ворота — 2:0.
На 27-й минуте Матип мог сделать счет крупным. Жоэль пробивал головой совершенно без сопротивления после подачи Трентом Александер-Арнольдом штрафного, но просто не попал в створ.
Свой первый реальный момент гости создали на 33-й минуте, когда Мусса Диаби вывел на удар внутри штрафной Джона Макгинна, однако тот направил мяч выше.
Спустя пять минут Олли Уоткинс и Леон Бэйли помешали друг другу, не сумев на подступах к вратарской замкнуть прострел с фланга.
На 39-й минуте взявшая паузу атака "Ливерпуля" обнаружила себя. Нуньес после короткой передачи Салаха пробил с острого угла в перекладину. Также до перерыва Мартинес успел отразить удар Салаха.
Второй тайм начался с отличного сейва Алиссона на линии ворота после удара Кэша головой. На это хозяева ответили невероятным промахом Нуньеса в упор по пустым воротам.
На 55-й минуте счет все-таки стал крупным. После подачи углового Нуньес головой скинул мяч к дальней штанге, а там Салах уже не промахнулся — 3:0.
Постепенно игра стала затухать. "Вилланы" уже не сопротивлялись. "Красные" насытились, хотя в остатке матча имели ряд моментов, чтобы забить еще.
У набравшей ход "Виллы" не получилось дать бой "Ливерпулю", который одержал уверенную победу и впервые в этом сезоне сохранил свои ворота на замке.
"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче
03.09.2023 18:00
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Последние комментарии:
Сколько стоил Челвэрц арсу?
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Удалять сцаку
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Челверц просто отбывает номер?
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Тейлор - скамо6лядь известная.. Должна быть красная для Линделефа?!
ГГ для ГГ
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МЮ за ничьей приехал
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Неужели никто не догадается нормально прессануть уголька в раме у МЮ? Ну рили чувак рискует.
(ответить)
Марсианин на земле плохо чувствует баллистику мяча
(ответить)
Не нравится мне футболка МЮ.. Ньюкасл какой-то..
(ответить)
Пенсы радуются, что Хаверца сплавили, а сами платили этому немощу зарплату 3 сезона и всё это время орали, что вокруг него будут строить команду. А самое смешное, что Арсенал даже с таким файлом в составе всё равно ебуч и по сравнению с тем же Челси команда из другой лиги, высшей естественно.
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нкетиа просто пошел найух
(ответить)
если Нкетия и Хаверц уйдут с поля, я думаю это будет заметно минут через 10
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У манков одна и та же тактика - поймать на контре и отдать на Решфорда)
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Зачем Арс купил челсирца?
Клоун
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неужели Артета ОБЯЗАН Хаверца в состав ставить из-за ценника?
чел промахнулся по мячу, не забил, так еще и в свои привез. выпусти кого угодно вместо него.
(ответить)
Хаверц красиво.
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Пошла жара!
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Эдегор - капитанище
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отонанили
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Красиво.
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е6ать какая конфета, 1-1
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