"Ливерпуль" разгромил "Астон Виллу"

"Ливерпуль" отпраздновал уверенную победу в домашних стенах над "Астон Виллой" со счетом 3:0.

Своим дублем против "Ньюкасла" Дарвин Нуньес заслужил место в стартовом составе "красных". Также свой шанс получили Джо Гомес и Кертис Джонс.



На ворота "вилланов" после травмы вернулся Эмилиано Мартинес, заменив Робина Ольсена.



"Ливерпулю" не составило труда открыть счет в матче. Это случилось уже на третьей минуте, когда после подачи углового мяч отскочил к границе штрафной площади, а там Доминик Собослаи пробил в касание с левой ноги — 1:0.



После пропущенного гола "Вилла" попыталась перехватить инициативу, но, так и не создав опасных моментов, позволила сопернику удвоить счет на 22-й минуте. Мохамед Салах ворвался в штрафную по правому краю, сделал короткую передачу на Нуньеса, а тот пробил в штангу. От штанги мяч отскочил в Мэтти Кэша и срикошетил в ворота — 2:0.



На 27-й минуте Матип мог сделать счет крупным. Жоэль пробивал головой совершенно без сопротивления после подачи Трентом Александер-Арнольдом штрафного, но просто не попал в створ.



Свой первый реальный момент гости создали на 33-й минуте, когда Мусса Диаби вывел на удар внутри штрафной Джона Макгинна, однако тот направил мяч выше.



Спустя пять минут Олли Уоткинс и Леон Бэйли помешали друг другу, не сумев на подступах к вратарской замкнуть прострел с фланга.



На 39-й минуте взявшая паузу атака "Ливерпуля" обнаружила себя. Нуньес после короткой передачи Салаха пробил с острого угла в перекладину. Также до перерыва Мартинес успел отразить удар Салаха.



Второй тайм начался с отличного сейва Алиссона на линии ворота после удара Кэша головой. На это хозяева ответили невероятным промахом Нуньеса в упор по пустым воротам.



На 55-й минуте счет все-таки стал крупным. После подачи углового Нуньес головой скинул мяч к дальней штанге, а там Салах уже не промахнулся — 3:0.



Постепенно игра стала затухать. "Вилланы" уже не сопротивлялись. "Красные" насытились, хотя в остатке матча имели ряд моментов, чтобы забить еще.



У набравшей ход "Виллы" не получилось дать бой "Ливерпулю", который одержал уверенную победу и впервые в этом сезоне сохранил свои ворота на замке.



"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче