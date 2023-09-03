"Лорьян" отказался принять Ван де Бека

В заключительный день летнего трансферного окна полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Беку не удалось перейти в "Лорьян".

По информации L'Equipe, "Лорьян" еще в середине августа согласовал с "Юнайтед" условия аренды Ван де Бека, но тогда Донни отказался вступать в переговоры с французским клубом.



Ван де Бек, который был доступен для трансфера все лето, хотел подыскать для себя вариант получше, а когда не смог этого сделать, то все же решил побеседовать с "Лорьяном".



Сообщается, что представители Ван де Бека вышли на контакт с "Лорьяном" за считанные часы до закрытия трансферного окна, однако боссы клуба Лиги 1 не оценили столь высокомерное поведение 26-летнего голландца и отказались садиться за стол переговоров.



Таким образом, теперь Ван де Бек рискует застрять на скамейке запасных "Юнайтед" до января, если, конечно, не согласится на какой-нибудь экзотический вариант вроде Саудовской Аравии.