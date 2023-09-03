Клопп надеется удержать Салаха еще на сезон

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает неминуемым отъезд Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию и хочет, чтобы египетский нападающий посвятил "красным" еще один сезон.

Ожидается, что со дня на день "Аль-Иттихад" вернется с улучшенным до 200 миллионов фунтов предложением о покупке Салаха, благо трансферное окно в Саудовской Аравии открыто до 7 сентября.



Клопп заранее знает, что американские владельцы "Ливерпуля" готовы принять это предложение, крайне выгодное для "красных" с финансовой точки зрения, ведь речь о 31-летнем игроке.



Переезд в Саудовскую Аравию выглядит соблазнительно и для самого Салаха, которому там предлагают зарплату в 1.5 млн. фунтов в неделю.



По информации Daily Mirror, Салах уже сказал своим друзьям, что хотел бы принять роскошное предложение "Аль-Иттихада", однако Клопп надеется убедить и своих боссов, и самого Мохамеда отложить этот трансфер до следующего лета.