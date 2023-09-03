Силва высказался насчет сорвавшегося перехода Палиньи в "Баварию"

Жоау Палинья и Марку Силва Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника Жоау Палиньи в "Баварию".

В заключительный день летнего трансферного окна Палинья едва не перешел в "Баварию" за 55 миллионов фунтов. Жоау прибыл в Мюнхен, прошел медобследование и даже поучаствовал в фотосессии с футболкой чемпионов Бундеслиги.

Однако "Фулхэм" не смог найти адекватную замену Палинье до дедлайна, поэтому трансфер сорвался. Силва понимает, насколько это непростой момент для 28-летнего португальца.

"Это был тяжелый день для него, определенно. Наверное, один из самых тяжелый дней в его жизни".

"Он любит "Фулхэм", он любит футбол, он любит быть с нами".

"Он великолепно провел прошлый сезон. Этот игрок всегда выкладывается на 100 процентов ради этой футболки, но у него была возможность перейти в один из крупнейших клубов в мире, и это было действительно близко".

"Вы можете себе представить, как чувствует себя футболист, когда случаются такого рода вещи. Ему потребуется поддержка всех нас: тренерского штаба, наших фанатов и своих партнеров по команде", — цитирует Силву Daily Mail.


Метки Бавария, Палинья, Силва, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2023 15:00

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  1. aliluya-nn 03.09.2023 15:22 # aliluya-nn
    Без него слили матч с МС

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  2. quavo 03.09.2023 15:04 # quavo
    Я хочу Палину и Леао братишки

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