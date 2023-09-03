Силва высказался насчет сорвавшегося перехода Палиньи в "Баварию"

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника Жоау Палиньи в "Баварию".

В заключительный день летнего трансферного окна Палинья едва не перешел в "Баварию" за 55 миллионов фунтов. Жоау прибыл в Мюнхен, прошел медобследование и даже поучаствовал в фотосессии с футболкой чемпионов Бундеслиги.



Однако "Фулхэм" не смог найти адекватную замену Палинье до дедлайна, поэтому трансфер сорвался. Силва понимает, насколько это непростой момент для 28-летнего португальца.



"Это был тяжелый день для него, определенно. Наверное, один из самых тяжелый дней в его жизни".



"Он любит "Фулхэм", он любит футбол, он любит быть с нами".



"Он великолепно провел прошлый сезон. Этот игрок всегда выкладывается на 100 процентов ради этой футболки, но у него была возможность перейти в один из крупнейших клубов в мире, и это было действительно близко".



"Вы можете себе представить, как чувствует себя футболист, когда случаются такого рода вещи. Ему потребуется поддержка всех нас: тренерского штаба, наших фанатов и своих партнеров по команде", — цитирует Силву Daily Mail.