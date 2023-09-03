Сборная Египта даст Салаху время уладить свое будущее

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не будет вызван в сборную Египта на предстоящий матч против Эфиопии, чтобы уладить вопрос со своим будущим.

Ранее на этой неделе "Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" в 150 миллионов фунтов о покупке 31-летнего Салаха. Ожидается, что саудовский клуб вернется с увеличенной до 200 млн. фунтов в неделю суммой.



Сразу после того, как "Ливерпуль" сыграет матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье, начнется первый в новом сезоне международный перерыв, однако трансферное окно в Саудовской Аравии открыто до 7 сентября.



Как сообщает The Sun, в сложившейся ситуации египтяне разрешили Салаху, изначально вызванному в сборную на матчи против Эфиопии и Туниса, задержаться дома и разобраться со своим клубным будущим.



Таким образом, Мохамед пропустит матч отборочного турнира к Кубку Африки против Эфиопии в следующую пятницу, но должен приехать на товарищескую игру в Тунисом 12 сентября.