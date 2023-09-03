Паркер: "МЮ следовало купить Мэддисона вместо Маунта"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что этим летом "красным дьяволам" следовало купить Джеймса Мэддисона вместо Мейсона Маунта.

После своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов Маунт сыграл два невыразительных матча за "Юнайтед", а затем выбыл на несколько недель с травмой.



В то же время Мэддисон, купленный у "Лестера" за 40 млн. фунтов, сразу утвердился ключевым игроком "Тоттенхэма" и уже забил два гола и отдал две результативные передачи в четырех первых матчах Премьер-Лиги.



По мнению Паркера, 26-летний Мэддисон был бы более предпочтительным партнером для Каземиро по центру поля "Юнайтед", нежели Маунт.



"Манчестер Юнайтед" следовало потратить на Джеймса Мэддисона деньги, потраченные на Мейсона Маунта".



"Я никогда не был слишком уверен насчет Мэддисона из-за его темперамента и того, что он получает много травм. Но пока что игра Мэддисона говорит, что он стал бы правильной покупкой".



"Лично я не поддерживал покупку Маунта. Это не то, в чем нуждается "Манчестер Юнайтед".



"Им нужен кто-нибудь больше похожий на Эриксена. Мэддисон похож на Эриксена, когда тот играл за "Тоттенхэм".



"За Эриксеном было приятно наблюдать. Один из лучших иностранных игроков, приехавших в Премьер-Лигу за последние годы. Один из игроков топ-уровня, приехавших из Европы".



"Каземиро не хватает рядом игрока, который может раздавать передачи. Мяч у них не пасуется и легко теряется".



"Вместо этого у них Маунт, который много бегает по полю, и Фернандеш, который эксцентричен и демонстрирует свое разочарование, вскидывая руки вместо того, чтобы возвращаться назад", — сообщил Паркер talkSPORT.