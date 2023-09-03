Мерсон считает, что без Салаха "Ливерпуля" не будет в топ-4
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что продажа нападающего Мохамеда Салаха будет стоить "Ливерпулю" места в топ-4 Премьер-Лиги.
Не сумев приобрести Салаха за 150 миллионов фунтов, саудовский "Аль-Иттихад" подумывает улучшить свое предложение до 200 млн. фунтов.
Мерсон опасается, что саудиты не оставляют "Ливерпулю" выбора, однако Пол скептичен относительно перспектив "красных" без Мохамеда в этом сезоне.
"От их трансферного окна остается еще неделя, и они легко могут вернуться с 200 миллионами фунтов. Это вызывает тревогу".
"Я бы сказал, что 200 миллионов фунтов — это слишком много, чтобы отказываться от таких денег. Я не представляю, как можно отклонить такое предложение по 31-летнему игроку. Перед этим было бы невозможно устоять".
"Если Салах уйдет, можно будет говорить о том, что "Ливерпуль" не претендует на попадание в топ-4".
"Остается еще неделя, и вы должны подумать о парне и о том, какую зарплату ему предлагают. Это вскружит ему голову. Он не будет счастлив (если не перейдет). Это не самая приятная ситуация для Юргена Клоппа".
"С Салахом или без, я не представляю, что они выиграют Премьер-Лигу. Они могут согласиться на 200 миллионов фунтов и сказать, что это часть их четырехлетнего плана".
"Если он уйдет, "Ливерпулю" придется все перечеркнуть и начать заново. Я сочувствую "Ливерпулю", сочувствую Клоппу", — сообщил Мерсон Sky Sports.
03.09.2023 12:00
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Когда-нибудь придется отпустить его, с нынешним составом я бы лучше дал шанс новым игрокам чем до конца удерживал салаха. Он слишком много на себя берет своими кривыми ударами
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Да он и с Салахом уже не в топ-4
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