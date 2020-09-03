Тен Хаг уверен, что Хейлунд справится с давлением от своего ценника

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что нападающий Расмус Хейлунд обладает достаточной силой духа, чтобы справиться с давлением от своего ценника в 72 миллиона фунтов.

Внушительная сумма, которую "Юнайтед" заплатил этим летом за Хейлунда "Аталанте", создает ожидания определенного уровня в отношении 20-летнего датчанина.



Однако Тен Хаг не сомневается, что это бремя под силу Хейлунду, который готовится дебютировать за "красных дьяволов" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".



"Он смел, и этого достаточно. Он обладает верой, а остальное приложится".



"Мы изучали не только его навыки, но и характер. Да, пока что везде — в Австрии и Италии — он проявлял себя с лучшей стороны".



"Ему нужно время, но он заиграет, я убежден насчет этого".



"Думаю, он обладает другим характером, нежели есть в нашей команде, и это делает его приход по-настоящему волнительным".



"У нас очень хороший баланс, и на этой неделе, когда он присоединился к общей группе, мы уже заметили появление другого духа. Он придает эту энергию, которую также получают другие игроки".



"Это очень хорошо. Дайте ему время освоиться. Никто не может проявлять себя с самого начала".



"Конечно, у нас большие ожидания насчет Хейлунда, но ему нужно время освоиться в команде и привыкнуть к нашей игре. Остальное приложится — я очень уверен насчет этого", — цитирует Тен Хага Daily Mail.