Тен Хаг уверен, что Хейлунд справится с давлением от своего ценника
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что нападающий Расмус Хейлунд обладает достаточной силой духа, чтобы справиться с давлением от своего ценника в 72 миллиона фунтов.
Внушительная сумма, которую "Юнайтед" заплатил этим летом за Хейлунда "Аталанте", создает ожидания определенного уровня в отношении 20-летнего датчанина.
Однако Тен Хаг не сомневается, что это бремя под силу Хейлунду, который готовится дебютировать за "красных дьяволов" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".
"Он смел, и этого достаточно. Он обладает верой, а остальное приложится".
"Мы изучали не только его навыки, но и характер. Да, пока что везде — в Австрии и Италии — он проявлял себя с лучшей стороны".
"Ему нужно время, но он заиграет, я убежден насчет этого".
"Думаю, он обладает другим характером, нежели есть в нашей команде, и это делает его приход по-настоящему волнительным".
"У нас очень хороший баланс, и на этой неделе, когда он присоединился к общей группе, мы уже заметили появление другого духа. Он придает эту энергию, которую также получают другие игроки".
"Это очень хорошо. Дайте ему время освоиться. Никто не может проявлять себя с самого начала".
"Конечно, у нас большие ожидания насчет Хейлунда, но ему нужно время освоиться в команде и привыкнуть к нашей игре. Остальное приложится — я очень уверен насчет этого", — цитирует Тен Хага Daily Mail.
03.09.2023 11:00
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