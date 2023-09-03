Де Дзерби: "Фергюсон может стать лучшим бомбардиром в Европе"

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби уверен, что его нападающий Эван Фергюсон способен стать "лучшим бомбардиром в Европе".

Накануне 18-летний Фергюсон стал только четвертым тинейджером, сумевшим оформить хет-трик в Премьер-Лиге. Три гола Эвана позволили "Брайтону" одержать уверенную победу 3:1 над "Ньюкаслом".



Фергюсон забил восемь голов в своих восьми последних выходах в стартовом составе "чаек", и Де Дзерби уверен, что юного ирландца ждет большое будущее.



"Я рад за него сегодня, и дело не только в голах. Я доволен его игрой, особенно в первом тайме. Он оказывался на правильных позициях. "Ньюкасл" оборонялся по схеме 4-4-1, и для него оставалось пространство. Он понимает, когда есть пространство. Он трудится над совершенствованием своих навыков".



"Он может стать большим, большим, большим игроком. Его качества достаточны, чтобы стать замечательным игроком. Он может стать одним из лучших, лучшим бомбардиром в Европе. Он 2004 года рождения, ему 18. Я не знаю, как много молодых игроков забивает столько же, как он", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.