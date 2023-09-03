Артета призвал фанатов "Арсенала" поддержать Хаверца

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал фанатов своего клуба выразить поддержку нападающему Каю Хаверцу.

После своего перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов Хаверц пока не совершил ни одного результативного действия за "Арсенал".



Однако Артета сохраняет веру в Хаверца и призывает фанатов поступить так же. Микель убежден, что 24-летний немец способен стать важным игроком для "канониров".



"Я скажу вам, что чувствую насчет него. Я люблю его и вижу его качества каждый день на тренировке. Он обладает превосходной работоспособностью, и он придает команде так много хороших вещей. В данный момент ему лишь не хватает отправлять мяч в сетку и использовать свои моменты, оказывая влияние на игру по-другому".



"Сложно просить наших болельщиков и наших людей о большем, но мне кажется, мы должны показать, что любим его, и тогда он будет играть в свою лучшую игру. Думаю, в предыдущие годы мы видели ряд красивых примеров с игроками, которые получали большую поддержку. Они чувствовали любовь и раскрывались".



"Я продолжу придерживаться этого, потому что не каждый хочет, чтобы "Арсенал" был успешен. Те, у кого этот клуб в сердцах и душах, хотят лучшего для клуба. Поэтому давайте сделаем это, ведь этот игрок может многое дать нам".



"Его футбольное мышление, его понимание того, куда и как нужно двигаться, когда нужно остаться на месте, когда нужно бежать, феноменальны. Это правда, что на его фланге в обороне успели сыграть трое разных людей, которые должны помогать ему играть хорошо. Парни вроде Кая зависят от тех, кто находится за ними в обороне", — цитирует Артету The Telegraph.