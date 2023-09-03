Глэйзеры снимают МЮ с продажи и теперь оценивают свой клуб в 10 млрд. фунтов

Семейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед", собирается снять свой клуб с продажи, так и не получив устраивающее их предложение.

Напомним, Глэйзеры озвучили свою готовность продать "Юнайтед" в ноябре 2022. С тех пор американское семейство получило целый ряд предложений, а главными претендентами на покупку клуба с "Олд Траффорд" считались катарский шейх Джассим и британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.



Однако в своих предложениях шейх Джассим и Рэтклифф исходили из оценки "Юнайтед" в 5 миллиардов фунтов, тогда как Глэйзеры хотели за свой актив больше.



В сложившейся ситуации, сообщает Daily Mail со ссылкой на близкий к Глэйзерам источник, американское семейство решило не продавать "Юнайтед" сейчас.



Глэйзеры будут готовы снова попытаться продать "Юнайтед" в 2025 году, когда, как они надеются, "финансовые и окружающие факторы могут привлечь больше претендентов на покупку".



Под соответствующими факторами Глэйзеры предполагают увеличение доходов от телетрансляций, расширение до 32 команд клубного Чемпионата Мира, а также проведение в США Чемпионата Мира в 2026 году, что должно повлечь за собой рост интереса американских инвесторов к "соккеру".



Глэйзеры рассчитывают, что это решение позволит им выручить за "Юнайтед" в будущем от 7 до 10 млрд. фунтов.