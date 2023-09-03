"Сити" готов повысить зарплату Холанда до 600,000 фунтов в неделю

"Манчестер Сити" готов предложить своему нападающему Эрлингу Холанду новый контракт с увеличенной на 60 процентов зарплатой.

Прямо сейчас Холанд уже является самым высокооплачиваемым игроком в "Сити" наравне с капитаном Кевином Де Брюйне, получая 375,000 фунтов в неделю по рассчитанному до 2027 года контракту.



Однако на "Этихад" считают, что своей блестящей игрой в прошлом сезоне 23-летний норвежец заслужил награду в виде контракта на улучшенных условиях.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "Сити" готов поднять зарплату Холанда до 600,000 фунтов в неделю. Одновременно это помогло бы "горожанам" оградить Эрлинга от интереса со стороны "Реала".



Если Холанд согласится на новую сделку, то войдет в топ-8 самых высокооплачиваемых футболистов на планете, а его годовой заработок взлетит с 19.5 до 32.5 млн. фунтов.



Добавим, в своем дебютном сезоне за "Сити" Холанд забил 52 гола во всех соревнованиях, завоевав с командой Хосепа Гвардиолы требл.