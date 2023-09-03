4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 3 сентября, тремя поединками завершится 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:00



Пока что "Кристал Пэлас" задействовал только 15 игроков в новом сезоне Премьер-Лиги — меньше всех. Оба гола "Вулверхэмптона" в этой кампании чемпионата были забиты вышедшими на замену футболистами. "Орлы" выиграли все три последние домашние встречи с "волками" в Премьер-Лиге.



Несмотря на приход Дина Хендерсона, Сэм Джонстон продолжит защищать ворота "Пэлас". Майкл Олисе и Матеус Франка остаются в лазарете, но Уилл Хьюз возобновил тренировки.



"Вулверхэмптон" устроит фитнес-тест для Хвана Хи Чхана. Купленный у "Манчестер Сити" Томми Дойл готов к дебюту.



ЛИВЕРПУЛЬ — АСТОН ВИЛЛА 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" не знает поражений уже 14 матчей Премьер-Лиги кряду (9 побед, 5 ничьих), и это самая продолжительная серия в дивизионе из непрерванных. "Астон Вилла" выиграла семь из 14 выездных поединков чемпионата при Унаи Эмери (3 ничьи, 4 поражения). "Красные" одержали девять побед в 11 последних встречах с "вилланами" в Премьер-Лиге.



Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк отбывает дисквалификацию после своего удаления против "Ньюкасла" в прошлый уикенд. Кертис Джонс вернулся к тренировкам после травмы лодыжки. Ибраима Конате и Тиаго Алькантара пока не в форме.



"Вилла" по-прежнему лишена Алекса Морено, Бертрана Траоре и Джейкоба Рэмси. Эмилиано Мартинес приступил к тренировкам после повреждения икроножной мышцы.



АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" проиграл лишь два из 24 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (18 побед, 4 ничьи). "Манчестер Юнайтед одержал шесть побед в семи последних поединках чемпионата. В пяти последних встречах с "красными дьяволами" на "Эмирейтс" в рамках Премьер-Лиги "канониры" набрали 13 очков из 15 возможных.



Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу возвращается после дисквалификации. Томас Партей получил травму на тренировке.



Защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан выбыл на несколько недель с травмой. Расмус Хейлунд, Алкай Быйындыр и Серхио Регилон готовы помочь своему новому клубу, но Софьян Амрабат пока еще в пути.