"Сити" пытался купить Эзе перед трансферным дедлайном

Эберечи Эзе В заключительный день летнего трансферного окна "Манчестер Сити" не удалось приобрести атакующего полузащитника "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

Этим летом "Сити" укрепил свой состав Йошко Гвардиолом, Матео Ковачичем, Жереми Доку и Матеушем Нунешем.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Сити" мог совершить еще одно приобретение. 1 сентября "горожане" обратились к "Пэлас" насчет Эзе, рассматривая Эберечи в качестве замены для проданного в "Челси" Коула Палмера.

"Сити" добился значительного прогресса в переговорах с "Пэлас", а сам Эзе дал понять, что был бы счастлив поработать с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.

Однако в итоге "Пэлас" отказался снижать установленную за 25-летнего англичанина цену в 80 миллионов фунтов, а "Сити" предлагал только 60 млн. фунтов, поэтому сделка не состоялась.

В это окно "Пэлас" удалось удержать не только Эзе, но и Майкла Олисе, который вдобавок заключил новый контракт, поэтому на "Селхерст Парк" остались довольны своей трансферной кампанией.


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Эзе

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2023 00:05

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