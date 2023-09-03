"Сити" пытался купить Эзе перед трансферным дедлайном

В заключительный день летнего трансферного окна "Манчестер Сити" не удалось приобрести атакующего полузащитника "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

Этим летом "Сити" укрепил свой состав Йошко Гвардиолом, Матео Ковачичем, Жереми Доку и Матеушем Нунешем.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Сити" мог совершить еще одно приобретение. 1 сентября "горожане" обратились к "Пэлас" насчет Эзе, рассматривая Эберечи в качестве замены для проданного в "Челси" Коула Палмера.



"Сити" добился значительного прогресса в переговорах с "Пэлас", а сам Эзе дал понять, что был бы счастлив поработать с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.



Однако в итоге "Пэлас" отказался снижать установленную за 25-летнего англичанина цену в 80 миллионов фунтов, а "Сити" предлагал только 60 млн. фунтов, поэтому сделка не состоялась.



В это окно "Пэлас" удалось удержать не только Эзе, но и Майкла Олисе, который вдобавок заключил новый контракт, поэтому на "Селхерст Парк" остались довольны своей трансферной кампанией.