Холанд признал, что гол Аке против "Фулхэма" был засчитан ошибочно

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признал, что второй гол его команды против "Фулхэма" был засчитан ошибочно.

В субботу "Сити" переиграл на своем поле "Фулхэм" со счетом 5:1, и гол Натана Аке на исходе первого тайма в итоге остался победным для "горожан".



Аке откликнулся на подачу Филом Фоденом углового, а вставший на пути мяча Мануэль Аканджи не был сочтен рефери и системой VAR в качестве активной помехи голкиперу "дачников" Бернду Лено. По мнению оформившего хет-трик Холанда, это ошибка, и Эрлинг понимает возмущение игроков соперника.



"Да, думаю, там был офсайд. Я сочувствую им ("Фулхэму"), я тоже был бы в ярости. Такое случается. Должно быть это ужасное чувство для них", — цитирует Холанда Daily Star.



