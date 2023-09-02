Почеттино считает, что "Челси" не хватило зрелости против "Форест"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино считает, что его команде не хватило зрелости, чтобы избежать поражения от "Ноттингем Форест".

В субботу "Челси" потерпел домашнее поражение со счетом 0:1. "Синие" постоянно подвергали соперника давлению, создали ряд моментов, но сами забить не смогли, а ошибка Мойсеса Кайседо позволила Энтони Эланге вырвать три очка для "Форест".



Этим летом "Челси" попрощался с рядом опытных игроков, включая Сесара Аспиликуэту, Матео Ковачича и Нголо Канте, и Почеттино вдруг обнаружил, что его команда недостаточно зрела, чтобы добиваться побед в подобных матчах.



"Думаю, в такого рода матче нам бы помогло, если бы мы бы более зрелой командой и имели боевой дух. Недостаточно обладать мастерством — тебе нужно соответствовать сопернику в плане агрессии, энергии и желания".



"Конечно, мы были лучше, и мы не можем сказать, что не заслуживали в матче большего. Мы создаем моменты и не забиваем, но это процесс. Нужно дать игрокам некоторое время".



"Если ты не забиваешь, сложно выигрывать матчи", — цитирует Почеттино Evening Standard.