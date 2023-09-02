Почеттино считает, что "Челси" не хватило зрелости против "Форест"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино считает, что его команде не хватило зрелости, чтобы избежать поражения от "Ноттингем Форест".

В субботу "Челси" потерпел домашнее поражение со счетом 0:1. "Синие" постоянно подвергали соперника давлению, создали ряд моментов, но сами забить не смогли, а ошибка Мойсеса Кайседо позволила Энтони Эланге вырвать три очка для "Форест".

Этим летом "Челси" попрощался с рядом опытных игроков, включая Сесара Аспиликуэту, Матео Ковачича и Нголо Канте, и Почеттино вдруг обнаружил, что его команда недостаточно зрела, чтобы добиваться побед в подобных матчах.

"Думаю, в такого рода матче нам бы помогло, если бы мы бы более зрелой командой и имели боевой дух. Недостаточно обладать мастерством — тебе нужно соответствовать сопернику в плане агрессии, энергии и желания".

"Конечно, мы были лучше, и мы не можем сказать, что не заслуживали в матче большего. Мы создаем моменты и не забиваем, но это процесс. Нужно дать игрокам некоторое время".

"Если ты не забиваешь, сложно выигрывать матчи", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Ноттингем Форест, Почеттино, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 705

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  1. makeewadim 02.09.2023 22:22 # makeewadim
    тренер белый , а игроки чёрные!

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  2. acceptodessa 02.09.2023 22:15 # acceptodessa
    Не понимаю в чем вообще проблема. Пакет, ты лучший, работай как можно дольше.

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  3. danyar 02.09.2023 22:10 # danyar
    Надо сразу уволит папик купит другую игрушку.

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  4. ganinilyha 02.09.2023 22:08 # ganinilyha
    Один чел за 100 лямов на пустом месте мяч теряет словно в футбол 5 лет не играл, второй с 3 метров попасть в пустые не может

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  5. sisyazavr 02.09.2023 22:02 # sisyazavr
    Кайседо ошибся))) и нападение опять слабое

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