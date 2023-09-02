Постекоглу: "Новый "Тоттенхэм" только в начале пути"

После победы над "Бернли" главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу предупредил, что его команда способна на гораздо большее.

В субботу на "Терф Мур" подопеченые Постекоглу реабилитировались за вылет из Кубка Лиги посреди недели, разгромив новичка Премьер-Лиги со счетом 2:5.



Особенно хорошо сыграл оформивший хет-трик капитан "шпор" Сон Хен Мин, который, как кажется, возвращается к жизни после расставания со своим партнером по нападению Харри Кейном, однако Постекоглу уверен, что это не предел.



"Означает ли такая игра Сона, что "Тоттенхэм" может справляться без Харри Кейна? Нет, не совсем так, но это одна из причин. У меня в голове есть картина того, как я хочу, чтобы выглядела команда, и я продолжаю говорить, что мы все еще в начале этого".



"Мы все еще создаем, и предстоит проделать большую работу. Важно собрать элементы вместе. У нас в клубе есть ряд действительно хороших футболистов, и они обладают способностью играть так, как нужно играть этой команде".



"Сонни, где бы он ни играл, в центре или справа, обладает всеми характеристиками, чтобы играть так, как мы хотим играть", — цитирует Постекоглу The Independent.