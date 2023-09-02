Партей получил травму на тренировке перед матчем с МЮ

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей получил травму на тренировке в преддверии матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Партей выходил в стартовом составе "Арсенала" на все три первых матча нового сезона Премьер-Лиги, причем действовал в качестве правого защитника, поэтому потеря Томаса будет ощутимой для "канониров", особенно перед воскресной битвой с "Юнайтед".



О травме Партея стало известно благодаря Федерации футбола Ганы, которой пришлось отменить вызов Томаса в национальную команду после переданной "Арсеналом" информации о травме.



Согласно неподтвержденным данным, Партей рискует пропустить три месяца. Характер травмы 30-летнего ганца неясен, но это не задняя поверхность бедра.



Добавим, в лазарете "Арсенала" также находится Юрриен Тимбер. После потери Партея главный тренер "канониров" может подвинуть Бена Уайта на правый фланг обороны и, наконец, вернуть Габриэля Магальяэса в стартовый состав.