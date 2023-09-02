Партей получил травму на тренировке перед матчем с МЮ
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей получил травму на тренировке в преддверии матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Партей выходил в стартовом составе "Арсенала" на все три первых матча нового сезона Премьер-Лиги, причем действовал в качестве правого защитника, поэтому потеря Томаса будет ощутимой для "канониров", особенно перед воскресной битвой с "Юнайтед".
О травме Партея стало известно благодаря Федерации футбола Ганы, которой пришлось отменить вызов Томаса в национальную команду после переданной "Арсеналом" информации о травме.
Согласно неподтвержденным данным, Партей рискует пропустить три месяца. Характер травмы 30-летнего ганца неясен, но это не задняя поверхность бедра.
Добавим, в лазарете "Арсенала" также находится Юрриен Тимбер. После потери Партея главный тренер "канониров" может подвинуть Бена Уайта на правый фланг обороны и, наконец, вернуть Габриэля Магальяэса в стартовый состав.
02.09.2023 20:00
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