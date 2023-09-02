"Челси" беззубо уступил дома "Форест"
Потраченный на трансферы 1 миллиард фунтов не позволил "Челси" избежать домашнего поражения от "Ноттингем Форест" — 0:1.
Стартовый состав "синих" не изменился относительно победы 3:0 над "Лутоном", но новичок Коул Палмер попал в число запасных.
"Лесники" недосчитались проданного в "Тоттенхэм" Бреннана Джонсона, чье место в старте занял Орель Мангаля.
На протяжении первого тайма гости довольно успешно сдерживали своего соперника. Хозяева владели инициативой, но атаковали беззубо и были в своих ударах неточны.
За весь первый тайм случилось всего одно попадание в створ, но этот удар Энцо Фернандеса незадолго до перерыва не создал проблем для голкипера "Форест" Мэтта Тернера.
А второй тайм начался с того, что Энтони Эланга спокойно вышел один на один по центру и закатил мяч в ворота при отсутствии сопротивления со стороны защитников "синих" — 0:1.
"Челси" нужно было отыгрываться. Давление "синих" стало более акцентированным, но создавать моменты им по-прежнему не удавалось.
В концовке матча Рахим Стерлинг создал голевую возможность для Николя Джексона, но тот тянулся к мячу и из пределов вратарской пробил мимо. "Форест" выстоял.
После разгрома "Лутона" у болельщиков "Челси" были большие ожидания насчет этого матча, однако "синие" разочаровали своих поклонников, показав беззубый футбол.
"Челси" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
02.09.2023 19:10
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Последние комментарии:
вротберульси подписали больше игроков, чем набрали очков))
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Членси дно
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Русская кухня: борщ, расстегай, окрошка, блины, солянка, холодец, разнообразная икра, и прочее прочее
Украинская кухня: кусок солёного свиного жира
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Ппц Брайтон фигачит!
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02.09.2023 19:42 # удалить
zaeba1l
Ньюкасл проиграет что ли.. Не нравится мне их футболка ))
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Источник: http://fapl.ru/posts/102553/?c=1#c7832485
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Поуп в этом сезоне очень плох. Кариуса в основу
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🇺🇸NYT: Люди не знают об успехах Байдена. Даже сторонники говорят, что он и его администрация слишком неохотно продвигают свои достижения (может, просто нечего продвигать?)
Тем временем, издание пишет, что команда Байдена изо всех сил пытается сделать «биденомику» плюсом, а не минусом. Изначально же, поясняет NYT, термин «биденомика» появился как уничижительный в консервативных СМИ и был широко принят соперниками Байдена.
Биденомика, по словам Байдена, «занимается инвестированием в Америку и инвестированием в американцев».
Но мы напомним, администрация Байдена одобрила выделение 80 млн долларов на закупку вооружения Тайваню, а из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса, Украине предназначены 24 млрд долларов.
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Беззубо делали минет лесникам? Шо михалыч имеет ввиду?
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Гордон уёбок какой-то, третий матч подряд жестит и грубит. Кто его угомонит наконец?
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02.09.2023 19:37 #
jirrort
Один хуй, в следующую лч Императорси по новым правилам попадёт ,даже если займёт 17 место, так что насрать на результаты, концентрируемся именно на игре.
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Источник: http://fapl.ru/posts/102553/?c=1#c7832488
Ебаный долбаеб ахахахахахах
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3-0 чорли выиграл или 2-0? С пабедай фанов чорли с их прогнозами.
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Карма настигла и Челси, и Абрамоича, и Путина - вора в законе.
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Армянси шо с ибалом?
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ФК Лохси - это тётя Остер
ахахахаха
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Ахахахахахаха шарамыги ибанные
Самый конченный клуб Лохси
Арююююю–Хрююююююююю
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Проститутси, с победой!
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Настоящий топ это Биллингем вот кто стоит и 200 лямов))) топарь жуткий пиздец
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Лавочник муму > лярды чавси
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Болельщиков Челси с красивой игрой их любимой команды!
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Ньюкасл проиграет что ли.. Не нравится мне их футболка ))
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