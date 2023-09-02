"Челси" беззубо уступил дома "Форест"

Потраченный на трансферы 1 миллиард фунтов не позволил "Челси" избежать домашнего поражения от "Ноттингем Форест" — 0:1.

Стартовый состав "синих" не изменился относительно победы 3:0 над "Лутоном", но новичок Коул Палмер попал в число запасных.



"Лесники" недосчитались проданного в "Тоттенхэм" Бреннана Джонсона, чье место в старте занял Орель Мангаля.



На протяжении первого тайма гости довольно успешно сдерживали своего соперника. Хозяева владели инициативой, но атаковали беззубо и были в своих ударах неточны.



За весь первый тайм случилось всего одно попадание в створ, но этот удар Энцо Фернандеса незадолго до перерыва не создал проблем для голкипера "Форест" Мэтта Тернера.



А второй тайм начался с того, что Энтони Эланга спокойно вышел один на один по центру и закатил мяч в ворота при отсутствии сопротивления со стороны защитников "синих" — 0:1.



"Челси" нужно было отыгрываться. Давление "синих" стало более акцентированным, но создавать моменты им по-прежнему не удавалось.



В концовке матча Рахим Стерлинг создал голевую возможность для Николя Джексона, но тот тянулся к мячу и из пределов вратарской пробил мимо. "Форест" выстоял.



После разгрома "Лутона" у болельщиков "Челси" были большие ожидания насчет этого матча, однако "синие" разочаровали своих поклонников, показав беззубый футбол.



"Челси" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче