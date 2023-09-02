"Челси" беззубо уступил дома "Форест"

Энтони Эланга и Серж Орье Потраченный на трансферы 1 миллиард фунтов не позволил "Челси" избежать домашнего поражения от "Ноттингем Форест" — 0:1.

Стартовый состав "синих" не изменился относительно победы 3:0 над "Лутоном", но новичок Коул Палмер попал в число запасных.

"Лесники" недосчитались проданного в "Тоттенхэм" Бреннана Джонсона, чье место в старте занял Орель Мангаля.

На протяжении первого тайма гости довольно успешно сдерживали своего соперника. Хозяева владели инициативой, но атаковали беззубо и были в своих ударах неточны.

За весь первый тайм случилось всего одно попадание в створ, но этот удар Энцо Фернандеса незадолго до перерыва не создал проблем для голкипера "Форест" Мэтта Тернера.

А второй тайм начался с того, что Энтони Эланга спокойно вышел один на один по центру и закатил мяч в ворота при отсутствии сопротивления со стороны защитников "синих" — 0:1.

"Челси" нужно было отыгрываться. Давление "синих" стало более акцентированным, но создавать моменты им по-прежнему не удавалось.

В концовке матча Рахим Стерлинг создал голевую возможность для Николя Джексона, но тот тянулся к мячу и из пределов вратарской пробил мимо. "Форест" выстоял.

После разгрома "Лутона" у болельщиков "Челси" были большие ожидания насчет этого матча, однако "синие" разочаровали своих поклонников, показав беззубый футбол.

"Челси" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче


Метки Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2023 19:10

Количество просмотров Просмотров: 2267

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Последние комментарии:




  1. kos9k 02.09.2023 20:10 # kos9k
    вротберульси подписали больше игроков, чем набрали очков))

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  2. prideoflondon 02.09.2023 20:09 # prideoflondon
    Членси дно

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  3. fiezzo 02.09.2023 20:05 # fiezzo
    Русская кухня: борщ, расстегай, окрошка, блины, солянка, холодец, разнообразная икра, и прочее прочее

    Украинская кухня: кусок солёного свиного жира

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  4. sausage 02.09.2023 19:59 # sausage
    Ппц Брайтон фигачит!

    (ответить)

  5. zaeba1l 02.09.2023 19:59 # zaeba1l
    02.09.2023 19:42 # удалить
    zaeba1l

    Ньюкасл проиграет что ли.. Не нравится мне их футболка ))
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102553/?c=1#c7832485

    (ответить)

  6. shearer1 02.09.2023 19:59 # shearer1
    Поуп в этом сезоне очень плох. Кариуса в основу

    (ответить)

  7. geniusss 02.09.2023 19:58 # geniusss
    &#127482;&#127480;NYT: Люди не знают об успехах Байдена. Даже сторонники говорят, что он и его администрация слишком неохотно продвигают свои достижения (может, просто нечего продвигать?)

    Тем временем, издание пишет, что команда Байдена изо всех сил пытается сделать «биденомику» плюсом, а не минусом. Изначально же, поясняет NYT, термин «биденомика» появился как уничижительный в консервативных СМИ и был широко принят соперниками Байдена.

    Биденомика, по словам Байдена, «занимается инвестированием в Америку и инвестированием в американцев».

    Но мы напомним, администрация Байдена одобрила выделение 80 млн долларов на закупку вооружения Тайваню, а из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса, Украине предназначены 24 млрд долларов.

    (ответить)

  8. liverpo0ol 02.09.2023 19:58 # liverpo0ol
    Беззубо делали минет лесникам? Шо михалыч имеет ввиду?

    (ответить)

  9. sausage 02.09.2023 19:58 # sausage
    Гордон уёбок какой-то, третий матч подряд жестит и грубит. Кто его угомонит наконец?

    (ответить)

  10. felix-the-cat 02.09.2023 19:57 # felix-the-cat
    02.09.2023 19:37 #
    jirrort

    Один хуй, в следующую лч Императорси по новым правилам попадёт ,даже если займёт 17 место, так что насрать на результаты, концентрируемся именно на игре.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102553/?c=1#c7832488



    Ебаный долбаеб ахахахахахах

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  11. liverpo0ol 02.09.2023 19:57 # liverpo0ol
    3-0 чорли выиграл или 2-0? С пабедай фанов чорли с их прогнозами.

    (ответить)

  12. shearer1 02.09.2023 19:55 # shearer1
    Карма настигла и Челси, и Абрамоича, и Путина - вора в законе.

    (ответить)

  13. v-0987654321 02.09.2023 19:55 # v-0987654321
    Армянси шо с ибалом?

    (ответить)

  14. v-0987654321 02.09.2023 19:48 # v-0987654321
    ФК Лохси - это тётя Остер

    ахахахаха

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  15. v-0987654321 02.09.2023 19:47 # v-0987654321
    Ахахахахахаха шарамыги ибанные

    Самый конченный клуб Лохси

    Арююююю–Хрююююююююю

    (ответить)

  16. largo-winch 02.09.2023 19:46 # largo-winch
    Проститутси, с победой!

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  17. felix-the-cat 02.09.2023 19:44 # felix-the-cat
    Настоящий топ это Биллингем вот кто стоит и 200 лямов))) топарь жуткий пиздец

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  18. narcot 02.09.2023 19:43 # narcot
    Лавочник муму > лярды чавси

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  19. shakur 02.09.2023 19:43 # shakur
    Болельщиков Челси с красивой игрой их любимой команды!

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  20. zaeba1l 02.09.2023 19:42 # zaeba1l
    Ньюкасл проиграет что ли.. Не нравится мне их футболка ))

    (ответить)

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