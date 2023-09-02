"Сити" сокрушил "Фулхэм" и вернул себе лидерство в Премьер-Лиге

"Манчестер Сити" сокрушил "Фулхэм" со счетом 5:1 при помощи хет-трика Эрлинга Холанда и восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.

В старте у "горожан" дебютировал Жереми Доку. Он, Мануэль Аканджи и Фил Фоден заменили Бернарду Силву, Йошко Гвардиола и Фила Фодена.



В заявку "дачников" не попал Жоау Палинья, чей трансфер в "Баварию" накануне сорвался. Его место в центре поля занял Андреас Перейра. Новичок Тимоти Кастань расположился на скамейке запасных.



"Сити" достаточно вяло начал матч и в первые полчаса не смог протестировать голкипера "Фулхэма" Бернда Лено.



Однако на 31-й минуте хозяева открыли счет. Матео Ковачич сделал пас в штрафную на рывок Эрлинга Холанда, который перевел мяч в центр под удар Хулиана Альвареса — 1:0.



Ответ гостей последовал немедленно. После подачи углового Рауль Хименес пробил ногой в касание. Эдерсон спас свою команду, но мяч отскочил к Тиму Риму, который поразил ворота с близкого расстояния — 1:1.



Дальше игра вернулась в неторопливо русло и взбодрилась лишь в самой концовке первого тайма, когда Натан Аке, чуть оттянувшись назад, головой замкнул подачу Фоденом углового — 2:1. Система VAR определила, что стоявший на пути мяча Аканджи не создавал помеху голкиперу.



На 58-й минуте "Сити" окончательно лишил игру интриги. Альварес при помощи рикошета от Рима отправил Холанда один на один по центру, и Эрлинг хладнокровно использовал свой момент — 3:1.



Спустя 10 минут Исса Диоп сфолил в своей штрафной на Альваресе, и Холанд реализовал назначенный пенальти — 4:1.



Уже в компенсированное время вышедший на замену Серхио Гомес классно сыграл на левом фланге, после чего вывел на удар в штрафной Холанда — 5:1.



"Сити" был крайне нетороплив в этом матче, однако более высокое мастерство обеспечило "горожанам" довольно уверенную победу.



"Манчестер Сити" — "Фулхэм". Отчет о матче