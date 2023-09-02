"Тоттенхэм" разгромил "Бернли"

Сон Хен Мин и Джеймс Мэддисон Хет-трик Сона Хен Мина помог "Тоттенхэму" разгромить на выезде "Бернли" со счетом 2:5.

Главный тренер "бордовых" Венсан Компани произвел сразу девять изменений в старте относительно победы над "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги в среду, вернувшись к сильнейшему сочетанию игроков.

Аналогично поступил и наставник "шпор" Анге Постекоглу — в стартовом составе уцелели только Микки Ван де Вен и Манор Соломон по сравнению с дерби против "Фулхэма" во вторник. Но Ришарлисон начал матч в запасе.

Счет в матче на "Терф Мур" был открыт уже на четвертой минуте. Лука Колеошо продрался по левому краю штрафной, сделал короткий пас на границу вратарской, а оттуда Лайл Фостер нанес удар низом в касание — 1:0.

"Бернли" вел в счете только 12 минут, по истечении которых Сон Хен Мин принял длинный заброс и сыграл в стенку с Соломоном. После ответного паса своего партнера капитан "Тоттенхэма" подработал мяч и пробил с угла вратарской площади — 1:1.

В дальнейшем гости атаковали активнее и в концовке первого тайма были вознаграждены. Это Кристиан Ромеро мощно пробил в касание по отскочившему за пределы штрафной мячу — 1:2.

Вскоре после начала второго тайма уже Джеймс Мэддисон продемонстрировал свое мастерство дальнего удара. Вышло не хуже, чем у Ромеро — 1:3.

Дальше игра складывалась благоприятно для "Тоттенхэма". На 63-й минуте Соломон покатил мяч с левого края штрафной в центр, а Сон пробил в касание — 1:4.

Спустя три минуты Сон оформил хет-трик. Педро Порро из глубины поля вырезал передачу на рывок своего капитана, и тот поразил ближний угол ворот — 1:5.

Уже в компенсированное время Джош Браунхилл слегка подсластил пилюлю хозяев, успев пробить из пределов штрафной до того, как его накрыл защитник — 2:5.

"Тоттенхэм" пропустил первым, но без особых проблем перевернул игру и одержал яркую победу. Такой футбол должен воодушевлять фанатов "шпор".

"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 02.09.2023 19:16 # zaeba1l
    Пенсы, бесплатный совет вам.
    Заткните это - jirrort

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  2. jirrort 02.09.2023 19:13 # jirrort
    Это точно новость о ттх?

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  3. novocaine 02.09.2023 19:10 # novocaine
    Otsosalsea 0-1 xD

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  4. vagifspurs 02.09.2023 19:09 # vagifspurs
    Боже мой!!! Я кончил 5 с половиной раз!!!!!!!!!

    1 МЕСТО В АПЛ СЮДА НАХООООЙ!!!!

    Тоттенхэм БУДЕТ на троне!

    COYS!

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  5. zaeba1l 02.09.2023 19:09 # zaeba1l
    Вагиф оттрахался за неделю воздержания )

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  6. imf-tau 02.09.2023 19:08 # imf-tau
    Кекси ждем на главной.

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  7. pavlix76 02.09.2023 19:08 # pavlix76
    Не спи, михайло, чолси проебали! ОРУУУУУУУУУУУ!!!! :))))

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  8. felix-the-cat 02.09.2023 19:07 # felix-the-cat
    Красавцы

    Вагиф с победой

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  9. deman82 02.09.2023 19:07 # deman82
    чапси топ 1 с низу

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  10. superglor 02.09.2023 19:06 # superglor
    Че по Щельще?

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  11. slash-lfc 02.09.2023 19:06 # slash-lfc
    КОРОЛЬХЭМ!!!

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  12. kukuruzko 02.09.2023 19:06 # kukuruzko
    Порнозвезды.

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  13. takernotagiver 02.09.2023 19:06 # takernotagiver
    Эланга попал клуб здрового владельцы и сразу показал чего от стоит

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