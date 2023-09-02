"Тоттенхэм" разгромил "Бернли"

Хет-трик Сона Хен Мина помог "Тоттенхэму" разгромить на выезде "Бернли" со счетом 2:5.

Главный тренер "бордовых" Венсан Компани произвел сразу девять изменений в старте относительно победы над "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги в среду, вернувшись к сильнейшему сочетанию игроков.



Аналогично поступил и наставник "шпор" Анге Постекоглу — в стартовом составе уцелели только Микки Ван де Вен и Манор Соломон по сравнению с дерби против "Фулхэма" во вторник. Но Ришарлисон начал матч в запасе.



Счет в матче на "Терф Мур" был открыт уже на четвертой минуте. Лука Колеошо продрался по левому краю штрафной, сделал короткий пас на границу вратарской, а оттуда Лайл Фостер нанес удар низом в касание — 1:0.



"Бернли" вел в счете только 12 минут, по истечении которых Сон Хен Мин принял длинный заброс и сыграл в стенку с Соломоном. После ответного паса своего партнера капитан "Тоттенхэма" подработал мяч и пробил с угла вратарской площади — 1:1.



В дальнейшем гости атаковали активнее и в концовке первого тайма были вознаграждены. Это Кристиан Ромеро мощно пробил в касание по отскочившему за пределы штрафной мячу — 1:2.



Вскоре после начала второго тайма уже Джеймс Мэддисон продемонстрировал свое мастерство дальнего удара. Вышло не хуже, чем у Ромеро — 1:3.



Дальше игра складывалась благоприятно для "Тоттенхэма". На 63-й минуте Соломон покатил мяч с левого края штрафной в центр, а Сон пробил в касание — 1:4.



Спустя три минуты Сон оформил хет-трик. Педро Порро из глубины поля вырезал передачу на рывок своего капитана, и тот поразил ближний угол ворот — 1:5.



Уже в компенсированное время Джош Браунхилл слегка подсластил пилюлю хозяев, успев пробить из пределов штрафной до того, как его накрыл защитник — 2:5.



"Тоттенхэм" пропустил первым, но без особых проблем перевернул игру и одержал яркую победу. Такой футбол должен воодушевлять фанатов "шпор".



"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче