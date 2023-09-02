"Тоттенхэм" разгромил "Бернли"
Хет-трик Сона Хен Мина помог "Тоттенхэму" разгромить на выезде "Бернли" со счетом 2:5.
Главный тренер "бордовых" Венсан Компани произвел сразу девять изменений в старте относительно победы над "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги в среду, вернувшись к сильнейшему сочетанию игроков.
Аналогично поступил и наставник "шпор" Анге Постекоглу — в стартовом составе уцелели только Микки Ван де Вен и Манор Соломон по сравнению с дерби против "Фулхэма" во вторник. Но Ришарлисон начал матч в запасе.
Счет в матче на "Терф Мур" был открыт уже на четвертой минуте. Лука Колеошо продрался по левому краю штрафной, сделал короткий пас на границу вратарской, а оттуда Лайл Фостер нанес удар низом в касание — 1:0.
"Бернли" вел в счете только 12 минут, по истечении которых Сон Хен Мин принял длинный заброс и сыграл в стенку с Соломоном. После ответного паса своего партнера капитан "Тоттенхэма" подработал мяч и пробил с угла вратарской площади — 1:1.
В дальнейшем гости атаковали активнее и в концовке первого тайма были вознаграждены. Это Кристиан Ромеро мощно пробил в касание по отскочившему за пределы штрафной мячу — 1:2.
Вскоре после начала второго тайма уже Джеймс Мэддисон продемонстрировал свое мастерство дальнего удара. Вышло не хуже, чем у Ромеро — 1:3.
Дальше игра складывалась благоприятно для "Тоттенхэма". На 63-й минуте Соломон покатил мяч с левого края штрафной в центр, а Сон пробил в касание — 1:4.
Спустя три минуты Сон оформил хет-трик. Педро Порро из глубины поля вырезал передачу на рывок своего капитана, и тот поразил ближний угол ворот — 1:5.
Уже в компенсированное время Джош Браунхилл слегка подсластил пилюлю хозяев, успев пробить из пределов штрафной до того, как его накрыл защитник — 2:5.
"Тоттенхэм" пропустил первым, но без особых проблем перевернул игру и одержал яркую победу. Такой футбол должен воодушевлять фанатов "шпор".
"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
02.09.2023 19:00
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Последние комментарии:
Пенсы, бесплатный совет вам.
Заткните это - jirrort
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Это точно новость о ттх?
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Otsosalsea 0-1 xD
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Боже мой!!! Я кончил 5 с половиной раз!!!!!!!!!
1 МЕСТО В АПЛ СЮДА НАХООООЙ!!!!
Тоттенхэм БУДЕТ на троне!
COYS!
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Вагиф оттрахался за неделю воздержания )
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Кекси ждем на главной.
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Не спи, михайло, чолси проебали! ОРУУУУУУУУУУУ!!!! :))))
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Красавцы
Вагиф с победой
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чапси топ 1 с низу
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Че по Щельще?
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КОРОЛЬХЭМ!!!
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Порнозвезды.
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Эланга попал клуб здрового владельцы и сразу показал чего от стоит
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